Thông điệp kỷ niệm 50 năm thống nhất Việt Nam rực rỡ tại quảng trường Thời đại, Mỹ

Sáng 30-4 (giờ Việt Nam), Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, cập nhật trên trang Facebook cá nhân hình ảnh chụp màn hình LED khổng lồ của Nasdaq Marketsite tại quảng trường Thời đại nổi tiếng ở New York, Mỹ đang hiển thị thông điệp Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước Việt Nam.

Hình ảnh cờ đỏ sao vàng Việt Nam và thông điệp kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước trên màn hình LED khổng lồ của Nasdaq Marketsite ở quảng trường Thời đại, Mỹ. Ảnh: Facebook Đại sứ Đặng Hoàng Giang

Hình ảnh cờ đỏ sao vàng phủ kín màn hình LED khổng lồ với lược đồ đất nước Việt Nam hình chữ S ở phía bên phải.

Dòng chữ màu vàng nổi bật góc dưới màn hình: "Celebrating the 50th anniversary of the Reunification of Vietnam" (Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất Việt Nam).

Đại sứ Đặng Hoàng Giang đăng tải hình ảnh kèm lời bình: "Vào lúc này, giữa Quảng trường Thời đại New York City. Many thanks to NASDAQ for joining our celebration." (Xin chân thành cảm ơn NASDAQ đã tham gia lễ kỷ niệm của chúng tôi).

Nasdaq Marketsite là sự hiện diện tiếp thị thương mại của sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq, tọa lạc tại quảng trường Thời đại (Times Square) ở khu phố Midtown Manhattan của TP New York, Mỹ - nơi nổi tiếng là giao lộ sầm uất bậc nhất thế giới với trung bình hơn 330.000 lượt người đi qua mỗi ngày.

Nasdaq MarketSite chiếm góc tây bắc tại chân tòa nhà chọc trời 4 Times Square. Bức tường bên ngoài của tòa tháp hình trụ tám tầng bao gồm màn hình video LED rộng hơn 1.000 m2 cung cấp báo giá thị trường, tin tức tài chính và quảng cáo.

Sáng 30-4, tại TP HCM, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) cấp quốc gia được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP HCM tổ chức trọng thể.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đọc Diễn văn kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhấn mạnh đến khát vọng bảo vệ nền độc lập, thống nhất đất nước và hiện thực mục tiêu xây dựng đất nước ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn".