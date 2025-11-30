Thông báo chính thức về sự cố mất điện trên diện rộng ở đặc khu Phú Quốc

Ngày 30-11, Công ty Điện lực An Giang có văn bản thông báo chính thức về sự số mất điện trên diện rộng ở đặc khu Phú Quốc.

Hàng chục ngàn hộ dân ở Phú Quốc phải chịu cảnh mất điện xuyên đêm, hiện vẫn chưa có lại bởi sự cố đứt cáp ngầm vượt biển

Theo ghi nhận ban đầu giữa ngành điện và cơ quan chức năng địa phương, chiều 29-11 đã xảy ra sự cố trên tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc. Nghi vấn nguyên nhân gây ra sự cố là do đơn vị thi công công trình đường ven biển Hà Tiên vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Sau khi xác định vị trí sự cố xảy ra nằm gần đầu tuyến cáp ngầm phía bờ Hà Tiên, Công ty Điện lực An Giang đã cô lập tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc để kiểm tra, khắc phục, khiến gần 30.000 hộ dân và các đơn vị trên phạm vi toàn đặc khu Phú Quốc bị mất điện từ ngày 29-11.

Sau khi khánh thành tuyến cáp ngầm 110kV vượt biển vào năm 2014, Phú Quốc được bổ sung thêm tuyến đường điện vượt biển trên không 220kV vào năm 2022 nhưng vẫn chưa đảm bảo được nhu cầu sử dụng

Để duy trì cung cấp điện và vận hành an toàn hệ thống điện, Công ty Điện lực An Giang thực hiện phương án cấp điện ưu tiên từ nguồn Trạm 110/22kV Nam Phú Quốc qua lưới trung áp 22kV cho các nhóm khách hàng ưu tiên như: Các cơ quan Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh; bệnh viện, cơ sở y tế, khám, chữa bệnh; hệ thống cấp nước sạch, mạng lưới viễn thông và thông tin, liên lạc; phụ tải sinh hoạt thiết yếu của người dân ở một số khu vực.

Tính đến 20 giờ ngày 29-11, Công ty Điện lực An Giang đã cấp điện trở lại cho khoảng 17.400 khách hàng phía Nam đảo Phú Quốc. Hiện còn khoảng 12.000 hộ dân ở khu vực phía Bắc đảo Phú Quốc ảnh hưởng bởi sự cố vẫn chưa có điện sử dụng.

Tuyến cáp ngầm 110kV vượt biển đưa điện ra đảo Phú Quốc được khánh thành từ năm 2014. Đến năm 2022, Phú Quốc được bổ sung thêm tuyến đường điện vượt biển trên không 220kV. Tuy nhiên, cả 2 tuyến dường như vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng ngày càng cao ở "đảo ngọc", đặc biệt là khi có sự cố xảy ra đối với 1 trong 2 tuyến.