Rò rỉ điện từ cột chiếu sáng trên đường Tú Mỡ trong mưa ngập khiến 6 người bị giật

Ngày 7/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 10h cùng ngày, tại khu vực nút giao Tú Mỡ - Phạm Hùng (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), nước ngập khoảng 30cm, nhiều người dân khi đi qua có biểu hiện tê chân tay, thậm chí có người ngã khuỵu, nghi do bị ảnh hưởng bởi dòng điện rò rỉ dưới nước.

Sau khi phát hiện sự việc, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại khu vực trên đã nhanh chóng liên hệ với đơn vị điện lực, phối hợp kiểm tra, xác định nguồn điện bị rò rỉ và khắc phục kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện qua lại.

Để phòng ngừa rủi ro có thể lặp lại, Đội CSGT đường bộ số 6 đã điều động ô tô chuyên dụng, hỗ trợ chở người dân và phương tiện qua khu vực ngập, hướng dẫn người dân di chuyển theo lộ trình an toàn.

Thông tin với phóng viên An ninh Thủ đô, đại diện EVNHANOI cho biết, tủ điện bị rò rỉ không thuộc quản lý của Công ty Điện lực Ba Đình.

Một người dân bị ngã khuỵu khi đi qua điểm ngập Tú Mỡ - Phạm Hùng, nghi do rò rỉ điện (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, đại diện Công ty TNHH MTV Thiết bị chiếu sáng và đô thị cho biết, cột điện chiếu sáng và tủ điện ở khu vực này không thuộc quản lý của đơn vị.

Đặc biệt, hệ thống chiếu sáng do đơn vị quản lý là hoàn toàn tự động qua Trung tâm điều khiển, cài đặt đồng hồ hẹn giờ theo quy định của TP Hà Nội. Với khung giờ mùa Hè như hiện tại thì 6h sáng hệ thống điện chiếu sáng do Công ty quản lý sẽ tự động ngắt toàn bộ điện.

Theo Biên bản hiện trường được lập vào hồi 10h22 phút sáng nay 7/10 gồm Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị cùng Công ty CP Vimeco ghi nhận, vào thời gian trên, đơn vị chức năng đã nhận được tin báo từ cán bộ báo cáo có sự cố rò rỉ điện ra vị trí trước cột chiếu sáng đầu tuyến phố Tú Mỡ (đoạn Phạm Hùng rẽ phải vào) thuộc tuyến đèn do Công ty CP Vimeco quản lý vận hành làm giật người đi đường.

Sau khi nhận được thông tin, Đội Xí nghiệp số 4 đã cử cán bộ quản lý kiểm tra phát hiện tại vị trí rò điện có cột thép, tủ điện chiếu sáng của Công ty CP Vimeco vẫn đang đóng điện cho hệ thống đồng hồ hẹn giờ, nhưng do thao tác đặt hẹn giờ sai dẫn đến hệ thống đèn vẫn hoạt động và có điện gây rò rỉ ra ngoài khi có mưa ngập. Tại biên bản này, các bên cũng ghi nhận có 6 người dân đi đường đã bị điện giật.

Công ty Thiết bị chiếu sáng đề nghị Công ty CP Vimeco có biện pháp xử lý triệt để để đảm bảo an toàn cho đồng bộ hệ thống do Công ty CP Vimeco quản lý, chưa bàn giao cho TP Hà Nội quản lý.