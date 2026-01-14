Chủ tịch Z Holding nhận mức án 30 năm tù trong vụ sữa giả HIUP

Chiều 14/1, TAND TP Hà Nội đã tiến hành tuyên án với 18 bị cáo trong vụ sữa giả HIUP.

Theo đó, bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch Z Holding) được xem là chủ mưu cầm đầu. Thịnh bị HĐXX tuyên án 20 năm tù về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm"; 8 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và 3 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hợp hình phạt đối với Hoàng Quang Thịnh cho 3 tội danh là 30 năm tù (mức án cao nhất với tù có thời hạn).

Chủ tịch Z Holding Hoàng Quang Thịnh (áo trắng) tại phiên tòa. (Ảnh: Trọng Phú)

Cùng 3 tội danh nói trên, Phó Giám đốc Z Holding La Khắc Minh phải nhận tổng hình phạt là 26 năm tù; Phó Giám đốc Z Holding Nguyễn Văn Minh nhận tổng hình phạt 28 năm tù. Các bị cáo khác bị tuyên mức phạt thấp nhất từ 15 tháng tù cho hưởng án treo đến cao nhất là 9 năm tù.

Hội đồng xét xử nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thương mại, an toàn thực phẩm, quyền lợi của người tiêu dùng và trật tự công cộng.

Hành vi của các bị cáo tác động tiêu cực đến việc thực hiện chính sách của Nhà nước trong các lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm, kế toán, thuế, kiểm soát dòng tiền công khai minh bạch... Hành vi phạm tội diễn ra trên phạm vi rộng, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2023 - tháng 5/2025.

Theo bản án của tòa, tội sản xuất hàng giả, hành vi là đặc biệt nguy hiểm. Các bị cáo phạm tội trong thời gian dài với nhiều loại hàng hóa khác nhau; khối lượng hàng hóa lớn. Gồm các mặt hàng sữa dành cho trẻ em, người già là những người yếu thế trong xã hội.

Hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại về vật chất, gây ảnh hưởng xấu đến lòng tin của người tiêu dùng, nhân dân mà còn gây bức xúc trong xã hội. Do đó, HĐXX nhận định cần phải có bản án nghiêm khắc đối với các bị cáo.