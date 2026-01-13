Thông tin đợt rét đậm sắp xảy ra ở miền Bắc

Cục Khí tượng Thuỷ văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa thông tin tình hình thời tiết trên phạm vi cả nước trong thời gian từ 18/1 - 25/1, nhằm góp phần phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dự báo trong hai ngày 18 - 19/1, khu vực miền Bắc trời không mưa, sáng có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng trời rét.

Từ chiều 20/1 đến ngày 21/1, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, trời chuyển mưa rét. Từ ngày 21-25/1, miền Bắc có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại với nền nhiệt dự báo xuống rất thấp, có thể tương đương với đợt rét xảy ra từ ngày 6-9/1.

Miền Bắc đón rét đậm từ khoảng thứ Tư tuần sau (21/1).

Thủ đô Hà Nội từ ngày 18 - 20/1, trời không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Từ chiều và đêm ngày 20/1 đến ngày 21/1, Hà Nội có khả năng xảy ra mưa rào rải rác do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tràn về.

Từ ngày 21 - 25/1, Hà Nội có khả năng xảy ra rét đậm với nhiệt độ thấp nhất đêm và sáng khoảng 10 - 12 độ, cao nhất ban ngày khoảng 15 - 17 độ.

Tại miền Trung, từ ngày 18 - 20/1, trời phổ biến không mưa, ngày nắng, khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Huế đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 21 - 23/1, khu vực từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa rào do gió mùa Đông Bắc mạnh.

Từ ngày 24 - 25/1, thời tiết miền Trung ổn định, ít mưa, riêng khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Huế trời tiếp tục rét, phía Bắc có nơi rét đậm trong các ngày từ 21 - 25/1.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong suốt khoảng thời gian từ ngày 18/1 - 25/1, trời phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ, riêng Tây Nguyên đêm và sáng trời rét.