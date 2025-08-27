24 giờ mất điện, nước: Hàng trăm hộ dân ở 'làng' biệt thự triệu đô Hà Nội thắp đèn dầu, loay hoay 'chạy' ngập

Rạng sáng 26/8, Hà Nội có mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng ngập úng. Tại xã An Khánh, Hà Nội hàng trăm hộ gia đình với hàng nghìn cư dân tại khu A Khu đô thị Geleximco phải vật lộn trong cảnh nước ngập và thiếu nước sinh hoạt từ rạng sáng đến đêm.

Được biết, ngay khi khu vực xảy ra tình trạng ngập úng vào 3 giờ sáng 26/8, hệ thống điện tại khu vực này đã bị cắt để đảm bảo an toàn.

Trong tối 26/8, tình trạng mất điện vẫn diễn ra trong toàn khu vực. Cả tuyến phố chìm trong bóng tối.

Không có điện, người dân phải thắp đèn dầu để lấy lấy ánh sáng duy trì sinh hoạt.

Vốn có 6 lao động sống tại cửa hàng đầu cổng chào Nam An Khánh, đến gần 10 giờ tối anh Nam và mọi người vẫn chưa có điện, nước để sinh hoạt. "Mất điện không thể bơm nước nên cả ngày nay cửa hàng đóng cửa, nhân lực chỉ lo tát nước để không bị ngập hầm hỏng thiết bị. Người dầm nước mưa bẩn cả ngày nhưng chúng tôi đến giờ vẫn chưa được tắm, nến cũng "cháy" hàng, sống mò mẫm trong bóng tối cả ngày nay, khổ đủ bề", anh Nam chia sẻ.

Một số hộ dân đã quen với tình trạng ngập và mất điện đã trang bị máy phát điện công suất lớn để có điện duy trì sinh hoạt và kinh doanh.

Tranh thủ vừa vận chuyển được dầu từ bên ngoài vào, nhiều hộ dân lập tức dùng máy phát điện để bơm nước ra khỏi hầm.

Độc - lạ cách di chuyển tránh mưa ngập của người dân khu đô thị Geleximco.

Kê ván ngăn nước không xuể, nhiều cửa hàng kinh doanh trắng đêm tát, bơm nước để hàng hoá không bị ngập.

Do mưa trong đêm, nhiều ô tô của cư dân trong khu đô thị bị ngập nước. Xe cứu hộ di chuyển xe đến điểm sửa chữa.

Đến đêm, người dân vẫn xếp hàng chờ sửa xe bị ngập nước.

Nước ngập sâu gần 1m sau mưa lớn khiến dịch vụ thuê thuyền và dịch vụ kéo xe để đi lại, với giá từ 50.000 đến 100.000 đồng "hái ra tiền" trong ngày 26, 27/8.

Vượt hơn 1 km đường ngập bằng dịch vụ vận chuyển bằng thuyền, chị Minh Anh (phường Dương Nội cho biết: "Tôi đã phải đặt dịch vụ từ chiều để tối có thể di chuyển. Mưa ngập không điện, nước không khác gì bị cô lập. Tôi đành đi ở nhờ nhà người thân, đợi hết ngập rồi về", chị Minh Anh chia sẻ.

Trước tình trạng này, hồi tháng 5/2025, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải Nam An Khánh giai đoạn 1. ﻿Theo đó, mục tiêu của Dự án là xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho các xã lưu vực Nam An Khánh đồng bộ, bao gồm: hệ thống mạng lưới đường cống chính, giếng tràn, tuyến cống bao, trạm xử lý nước thải tập trung làm cơ sở xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn; đồng thời, đảm bảo khả năng phát triển, mở rộng kết nối hệ thống thoát nước của khu vực trong tương lai với tổng mức đầu tư hơn 430 tỷ đồng, thực hiện năm 2026-2029.