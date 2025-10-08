Thái Nguyên mất điện, trụ sở công ty điện lực bị ngập hết tầng 1

Ngày 8-10, Thái Nguyên vẫn đang ngập lụt diện rộng, nhiều khu vực đang ngập rất sâu. Mực nước lũ trên sông Cầu tại Gia Bảy (Thái Nguyên) đã đạt đỉnh 29,9m, vượt lịch sử 1,09m.

Từ chiều nay, mực nước lũ trên sông Cầu đang rút, lúc 16 giờ, chỉ còn vượt lũ lịch sử 0,42m và dự báo tiếp tục xuống.

Ảnh hưởng của mưa lũ, gần 5.100 ngôi nhà ở Thái Nguyên đang bị ngập, gần 600 ngôi nhà đang bị cô lập. Xuyên đêm, xuyên ngày, lực lượng chức năng cùng nhân dân đang nỗ lực từng giờ, từng phút để kịp thời cứu hộ, đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng bị chia cắt.

Trao đổi với PLO, chị Nguyễn Thị Thuận (phường Phổ Yên, Thái Nguyên) cho biết đến 19 giờ tối nay, 8-10, nhiều khu vực ngập lụt của Thái Nguyên vẫn chưa có điện, trong đó có Phổ Yên.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, trụ sở của Công ty Điện lực Thái Nguyên cũng bị ngập đến hết tầng 1. Ảnh: PC Thái Nguyên

Thông tin từ Công ty Điện lực Thái Nguyên, trụ sở của công ty này cũng đang bị ngập toàn bộ tầng 1. Nước lũ tràn vào phòng làm việc, kho vật tư, khu vực thiết bị và nhà xe công vụ, gây thiệt hại lớn về tài sản, công cụ và dụng cụ sản xuất. Không chỉ cơ quan bị ảnh hưởng, nhiều cán bộ, công nhân viên của công ty cũng chịu thiệt hại nặng nề khi nhà riêng bị ngập sâu, cô lập trong biển nước.

“Dù điều kiện vô cùng khó khăn, tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty Điện lực Thái Nguyên vẫn kiên cường bám trụ, phối hợp cùng các đơn vị chức năng ứng phó, bảo vệ an toàn cho lưới điện và tài sản của nhân dân”, Công ty này cho biết.

Ngoài trụ sở của Công ty Điện lực Thái Nguyên, hai trạm biến áp 110kV (Thịnh Đán và Xi Măng Thái Nguyên) cũng tạm ngừng vận hành do ngập nước, hiện đã từng bước được kiểm tra và khôi phục. Ngoài ra, còn có 46 đoạn tuyến trung áp và khoảng 70 vị trí lưới điện hạ áp bị ảnh hưởng do ngập úng, sạt lở và cây gãy đổ.

Nước ngập rất sâu khiến nhiều tài sản của Công ty Điện lực Thái Nguyên bị hư hại. Ảnh: PC Thái Nguyên

Khoảng 735 trạm biến áp phân phối tại các khu vực ngập nước được chủ động ngừng vận hành để đảm bảo an toàn điện. Ước tính khoảng 156.235 khách hàng tạm thời bị ảnh hưởng do mưa lũ. Hiện nay, các đơn vị quản lý vận hành đang khẩn trương kiểm tra, xử lý và khôi phục cung cấp điện trở lại cho khách hàng ngay khi điều kiện thời tiết cho phép.

Ngoài ra, hoàn lưu bão gây ngập nước làm ảnh hưởng đến một số thiết bị công nghệ thông tin và hệ thống truyền dẫn. Một số thiết bị bị hư hỏng gồm máy chủ, thiết bị mạng, cáp quang, máy tính, máy in, bộ lưu điện (UPS) và các vật tư phụ trợ khác tại trụ sở chính và các đơn vị khu vực.

Nước lũ lên cả cầu thang tầng 2. Ảnh: PC Thái Nguyên

“Ngay khi thời tiết tạnh mưa, công ty đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, vật tư, phối hợp với các Đội quản lý điện khu vực, Xí nghiệp lưới điện cao thế và Phòng Công nghệ thông tin – Chuyển đổi số tiến hành thu dọn trụ sở, kiểm kê thiệt hại và khôi phục hệ thống điện.

Các đơn vị tập trung ưu tiên khôi phục tại khu vực trung tâm, khu dân cư, cơ sở sản xuất và các công trình thiết yếu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, thiết bị và hệ thống điện. Trong lúc khó khăn, PC Thái Nguyên luôn trân trọng sự chia sẻ và cảm thông của khách hàng, chính quyền và nhân dân”, Công ty Điện lực Thái Nguyên chia sẻ.