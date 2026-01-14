Cục CSGT thông tin vụ tai nạn trên cao tốc làm 4 người thiệt mạng

Liên quan đến vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn rạng sáng 14/1 làm 4 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, Cục CSGT thông tin cụ thể như sau:

Khoảng 3h40 tại Km 334+300, địa phận xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, xe khách loại 15 chỗ biển số 38C-229.33 chở 11 hành khách đã đâm vào đuôi xe đầu kéo biển số 35A-463.11 kéo rơ móc 35RM-005.20 đang dừng đỗ cùng chiều trên phần đường không có làn dừng khẩn cấp.

Ngay sau va chạm đầu tiên, xe đầu kéo biển số 36C-111.46 kéo rơ móc 36RM-001.36 đi phía sau tiếp tục lao tới, đâm vào hông phải xe khách rồi đâm thẳng vào đuôi xe đầu kéo phía trước, khiến cả ba xe hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn rạng sáng 14/1 là lời cảnh báo về nguy cơ tai nạn nghiêm trọng khi tài xế mất tập trung và không giữ khoảng cách an toàn.

Theo điều tra ban đầu, lái xe khách được xác định không chú ý quan sát, duy trì tốc độ khoảng 75 đến 80 km mỗi giờ nhưng không đảm bảo khoảng cách an toàn, xử lý chậm khi phía trước có xe dừng đỗ không bật tín hiệu cảnh báo. Khi chuyển sang làn trái để tránh, phần đầu xe vẫn va vào đuôi xe đang đỗ.

Đáng chú ý, lái xe đầu kéo đi phía sau cũng không giữ khoảng cách, dẫn tới va chạm liên tiếp, làm hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý vụ việc theo quy định.

Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh đây là lời cảnh báo mạnh mẽ về việc tuân thủ nghiêm quy tắc trên đường cao tốc, đặc biệt là quan sát, giữ tốc độ phù hợp và khoảng cách an toàn để kịp thời xử lý các tình huống bất ngờ, tránh những thảm kịch tương tự trong tương lai.