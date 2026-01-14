Quân đội Ấn Độ nổ súng ngăn chặn nhiều UAV dọc biên giới với Pakistan

Theo phía Ấn Độ, tối 13/1, ngay sau khi phát hiện các vật thể bay không người lái, binh sĩ nước này đã đáp trả bằng hỏa lực bộ binh hạng nhẹ và hạng trung, đồng thời triển khai các thiết bị chống UAV. Lực lượng an ninh cũng tiến hành các chiến dịch tìm kiếm trên mặt đất nhằm bảo đảm không có vũ khí, chất nổ hoặc ma túy được thả từ trên không. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận dấu hiệu nguy hiểm nào, song toàn bộ khu vực vẫn được đặt trong tình trạng cảnh giác cao.

Lực lượng an ninh Ấn Độ tuần tra ở khu vực Kashmir. Ảnh: Reuters

Trước đó, trong các ngày 11-12/1, nhiều UAV cũng đã bị phát hiện tại các khu vực tiền tiêu khác dọc Đường Kiểm soát với Pakistan cũng như dọc biên giới quốc tế (IB) thuộc vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir. Sau các vụ việc này, lực lượng vũ trang Ấn Độ đã nâng mức báo động tại nhiều điểm nhạy cảm dọc biên giới.

Tư lệnh Lục quân Ấn Độ Upendra Dwivedi ngày 14/1 cho biết, các UAV có thể được sử dụng để thăm dò, đánh giá phản ứng và tìm kiếm sơ hở trong hệ thống triển khai của Ấn Độ, thậm chí không loại trừ khả năng phục vụ các hoạt động xâm nhập khủng bố. Ông nhấn mạnh Ấn Độ đã “mạnh mẽ nêu vấn đề” này với Cục trưởng Cục Tác chiến Quân sự (DGMO) của Pakistan, đồng thời yêu cầu Islamabad kiềm chế các hành động có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng dọc tuyến Đường Kiểm soát.