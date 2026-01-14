NATO phản ứng vụ Nga phóng tên lửa vào Ukraine

Phát biểu tại Nghị viện châu Âu trong khuôn khổ Diễn đàn Nhóm Renew hôm thứ Ba (13/1), Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết, việc Nga tăng cường các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào cơ sở hạ tầng Ukraine, bao gồm cả việc sử dụng tên lửa Oreshnik, cho thấy nhu cầu cấp thiết phải hỗ trợ Kiev về năng lực phòng không.

"Chúng tôi đang phản ứng (trước các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine) ngay bây giờ, bởi vì tình hình đã trở nên nghiêm trọng. Những tên lửa của Nga thực sự nguy hiểm. Chúng ta đã thấy điều đó cách đây vài ngày khi chúng được sử dụng ở vùng Lviv", ông Rutte nhấn mạnh khi trả lời câu hỏi về phản ứng trước việc Nga sử dụng tên lửa Oreshnik.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Đại diện NATO nhắc lại rằng "đêm qua chúng ta lại chứng kiến ​​hàng trăm máy bay không người lái và hàng chục tên lửa tấn công Ukraine". Ông nhấn mạnh đây là lý do NATO cung cấp cho Kiev các tên lửa đánh chặn cần thiết để bắn hạ những tên lửa này.

Tổng thư ký NATO kêu gọi các nghị sĩ châu Âu phối hợp với chính phủ của mình để rà soát kho dự trữ quốc phòng, tìm nguồn cung tên lửa đánh chặn cho các hệ thống Patriot, NASAMS và SAMP/T. Theo ông, Ukraine đang cần những khí tài này ngay lập tức để bảo vệ không phận và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Trước đó, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Tammy Bruce mô tả việc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo liên lục địa Oreshnik chống lại Ukraine là một sự leo thang khó hiểu.

Cùng ngày, Hội đồng Ukraine - NATO đã nhóm họp theo đề nghị của Kiev để thảo luận về các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào lĩnh vực năng lượng Ukraine, cũng như việc sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik.

Ngoài ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông kỳ vọng Mỹ và các nước châu Âu sẽ đẩy nhanh tiến độ chuyển giao các gói viện trợ quân sự sau loạt cuộc tấn công lớn gần đây của Nga.