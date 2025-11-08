Đêm đầu sau bão không điện ở trung tâm Quy Nhơn

Sau bão Kalmaegi, trung tâm Quy Nhơn – nơi chịu thiệt hại nặng với nhiều hàng quán, khách sạn và nhà dân sập mái, cây cối, bảng quảng cáo gãy đổ – vẫn mất điện trên diện rộng.

Bão Kalmaegi quét qua các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, khiến hơn 1,6 triệu hộ dân bị mất điện. Theo Tổng công ty Điện lực miền Trung, đến 18h ngày 7/11, hơn 968.000 khách hàng đã được cấp điện trở lại. Số khách hàng chưa có điện chủ yếu ở Gia Lai, Đăk Lăk, Quảng Ngãi và Đà Nẵng, những nơi lưới điện bị hư hại nặng.

Hàng trăm người đổ về các trạm sạc miễn phí ở phường Quy Nhơn để sạc điện thoại, đèn pin và thiết bị cá nhân. Những trạm này dùng máy phát điện, hoạt động suốt thời gian bão để phục vụ người dân.

Không có điện, việc nấu nướng trở nên khó khăn, nhiều người phải tìm đến các món ăn nhanh như xôi, bánh mì... Các hàng quán vẫn giữ nguyên giá bán, không xảy ra tình trạng chặt chém.

Chuẩn bị cho bữa tối, nhiều hộ dân nấu nướng tạm bằng bếp than. Ông Trần Quốc Hiệp, 61 tuổi, sống trên đường Hàm Nghi, cho biết đồ ăn dự trữ còn nên phải đem ra nấu cho khỏi hỏng.

Trên vỉa hè đường Võ Lai, gần chục người trong gia đình anh Lê Văn Minh quây quần ăn cơm bên ánh nến. "Nhà có nhiều người già, mất điện trời nóng không chịu nổi nên phải ra ngoài", anh Minh nói.

Nhiệt độ tại Quy Nhơn tối nay khoảng 26 độ C, trời gió nhẹ.

Anh Minh cùng người thân ngồi chơi cờ bên ngọn đèn dầu leo lét, trong khi những thành viên khác đốt tạm nến sáp để thắp sáng.

Kế bên, gần chục thành viên trong gia đình chị Ka Lê Mỹ Tâm cũng sinh hoạt trước cổng nhà. Chị cho biết, nhờ chuẩn bị kỹ nên nhà không bị ảnh hưởng nhiều sau bão.

Ông Nguyễn Thành Đồng (góc trái) cùng hàng xóm ra hiên nằm nghỉ. "Trong nhà nóng quá nên tôi ra ngoài cho mát", ông nói.

Mất điện khiến việc đi lại ở phường Quy Nhơn gặp nhiều khó khăn, nhiều trụ điện gãy đổ vẫn chưa được dọn dẹp xong.

Về đêm, đường phố trung tâm Quy Nhơn chỉ le lói ánh sáng từ xe cộ qua lại. Một số khách sạn ven biển phải dùng máy phát điện dự phòng để duy trì hoạt động, phục vụ khách.

Tổng công ty Điện lực miền Trung cho biết, đơn đặt mục tiêu khôi phục toàn bộ lưới điện 110kV trong ngày 8/11, và cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng trong thời gian sớm nhất.