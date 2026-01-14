Cơn bão số 1 có vào Biển Đông những ngày tới?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (14/1) một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippin. Lúc 7 giờ ngày 14/1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 08.1N- 132.0E, cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão (cơn bão số 1 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương của mùa bão năm 2026); sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển phía Đông của Philippin.

Sáng nay, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippin và sẽ mạnh lên thành bão.

Cơ quan khí tượng cho biết, do ở khu vực Biển Đông hiện đang có khối không khí lạnh chi phối, vì thế bão hầu như không có khả năng di chuyển vào Biển Đông của Việt Nam) và khả năng cao sẽ tan trên vùng biển phía Đông Bắc của Philippin vào khoảng ngày 19-20/1/2026.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết đáng chú ý trong thời kỳ 1 tháng tới (tính từ nay đến ngày 10/2). Đây là thời điểm chính đông - gió mùa đông bắc hoạt động, tác động đến cả hình thái thời tiết trên biển và trên đất liền. Việc nắm bắt kịp thời xu thế khí hậu sẽ giúp người dân chủ động hơn trong các hoạt động sản xuất và sinh hoạt.

Dự báo xu thế nhiệt độ trung bình, trong 1 tháng tới, nhiệt độ trung bình tại hầu hết các khu vực trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ, có nơi cao hơn 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại ngắn ngày tại khu vực vùng núi phía bắc và có thể kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá.

Gió mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh có thể gây sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền. Các hiện tượng dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động giao thông, sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

Trước đó, thời kỳ từ 11/12/2025 đến 10/1/2026 đã xảy ra 5 đợt không khí lạnh (ngày 3/12, ngày 13/12, đêm 24/12, đêm 1/1 và ngày 5/1). Trong đó, đợt không khí lạnh ngày 5/1/2026 đã gây ra rét đậm, rét hại diện rộng cho các tỉnh Bắc Bộ trong các ngày 6 - 9/1. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 - 11 độ C, vùng núi từ 5 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C; sương muối, băng giá cũng xảy ra tại một số nơi vùng núi phía bắc.

Về xu thế mưa, trong thời kỳ dự báo, tổng lượng mưa cả nước phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Riêng Thanh Hóa - Nghệ An có tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 10 - 15 mm, khu vực Hà Tĩnh - Huế và duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn từ 15 - 50 mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Mưa diện rộng tiếp tục xảy ra tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và phía Tây Nam Bộ. Trên phạm vi cả nước, có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong thời kỳ 1 tháng tới. Theo dữ liệu trung bình nhiều năm, trên Biển Đông là 0,2 cơn bão/ áp thấp nhiệt đới, không đổ bộ vào đất liền Việt Nam.