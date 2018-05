Tạm giữ hình sự lái tải xe lùi xe khiến 3 mẹ con tử vong

Thứ Năm, ngày 31/05/2018 18:43 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối với tài xế xe tải lùi khiến ba mẹ con thai phụ tử vong vào sáng 31/5.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên phố Võ Quý Huân

Chiều 31/5, công an quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội cho hay, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với tài xế xe tải gây tai nạn Bùi Tuấn Anh (SN 1992, trú huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) để phục vụ công tác điều tra.

Tài xế Tuấn Anh là người điều khiến xe tải mang BKS 29C 499.02 đi lùi trên đường Võ Quý Huân, đâm vào xe máy khiến 3 mẹ con thai phụ tử vong vào sáng cùng ngày.

Theo công an quận Bắc Từ Liêm, sau khi gây tai nạn, Tuấn Anh đã đến công an phường sở tại đầu thú.

Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 31/5, anh Nguyễn Văn H. (30 tuổi, trú tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) điều khiển xe máy chở vợ đang mang bầu 8 tháng và con gái 4 tháng tuổi lưu thông trên đường Võ Quý Huân ra hướng Quốc lộ 32.

Khi chiếc xe máy do anh H. điều khiển đi đến gần cổng trường THPT Minh Khai thì bị xe tải do Tuấn Anh cầm lái đang lùi cuốn vào gầm. Vụ tai nạn khiến vợ anh H. sinh non và chị này tử vong sau đó. Còn bé trai mới sinh và bé gái 4 tuổi cũng tử vong khi đến viện. Anh H. bị xây xước nhẹ.