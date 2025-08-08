Nga nói về đề xuất "chấp nhận được" từ Mỹ, Ukraine nhanh chóng lên tiếng

Ngày 6-8, Điện Kremlin xác nhận đang chuẩn bị cho khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ vào tuần tới. Tuy nhiên, phía Nga phủ nhận thông tin Tổng thống Putin đồng ý tham gia họp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Một ngày trước, ông Putin đã tiếp ông Steve Witkoff, Đặc phái viên của ông Donald Trump, tại Điện Kremlin. Một số nguồn tin từ Washington cho rằng Nga đã nhất trí tổ chức cuộc gặp song phương giữa ông Putin và ông Donald Trump, sau đó là cuộc họp ba bên nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan tại Moscow - Nga ngày 7-8-2025. Ảnh: AP

Tới sáng 7-8, trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov bác bỏ thông tin này: "Chúng tôi đề xuất tập trung vào việc chuẩn bị cho cuộc gặp song phương với ông Donald Trump trước. Còn về cuộc gặp ba bên mà Washington đã nhắc tới hôm qua, thì đó chỉ là điều phía Mỹ gợi ý trong cuộc gặp tại Điện Kremlin".

Theo Guardian, ông Ushakov khẳng định với báo giới tại Moscow rằng: "Không hề có cuộc thảo luận nào về điều đó. Phía Nga hoàn toàn không đưa ra bình luận gì".

Dù vậy, ông Ushakov xác nhận Nga đã nhận được đề nghị "có thể chấp nhận" từ phía Washington.

Tổng thống Zelensky cùng ngày nhấn mạnh ông sẽ dành thời gian thảo luận với các đồng minh châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

"Ưu tiên hàng đầu là chấm dứt xung đột và phía Nga cần đồng ý với lệnh ngừng bắn. Thứ hai là tìm ra thể thức phù hợp để cuộc gặp thượng đỉnh mang lại hòa bình lâu dài" - ông viết trên Telegram.

Tổng thống Ukraine khẳng định: "Ukraine không sợ hãi các cuộc gặp mặt và cũng kỳ vọng phía Nga có cách tiếp cận táo bạo như thế. Đã đến lúc chấm dứt xung đột".

Ông Zelensky từng nhiều lần kêu gọi đối thoại trực tiếp với ông Putin, có thể với vai trò trung gian của ông Donald Trump hoặc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan. Nhưng ông Putin đến nay vẫn bác bỏ khả năng này, cho rằng các vòng đàm phán cấp chuyên viên cần đạt được kết quả trước.

Về phía Mỹ, ông Donald Trump gần đây có lập trường cứng rắn hơn với Nga, đồng thời cảnh báo sẽ áp lệnh trừng phạt mới nếu không có tiến triển hòa bình trước hạn chót ngày 9-8.