Phát hiện thi thể mất bàn tay chân, không quần áo ở Cà Mau

Tối 7-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo của UBND xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cho biết người dân vừa phát hiện 1 thi thể ven bìa rừng.

Thi thể được người dân phát hiện ở bìa rừng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, ông N.V.N. cùng với cậu vợ là ông Đ.C.T. (ngụ xã Phan Ngọc Hiển) ra bìa rừng thuộc ấp Dinh Hạn để chặt cây đã chết về làm củi.

Sau đó, cả hai đã phát hiện 1 thi thể, không rõ danh tính, đang trong quá trình phân hủy.

Thi thể bị mất cả 2 bàn tay, chân, không mặc quần áo… Ngay lập tức, vụ việc được trình báo ngành chức năng địa phương.

Hiện, ngành chức năng đang khám nghiệm tử thi để phục vụ quá trình điều tra và xác định danh tính nạn nhân.