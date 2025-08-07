Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Phát hiện thi thể mất bàn tay chân, không quần áo ở Cà Mau

Sự kiện: Tin nóng
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trong lúc đi chặt củi, người dân ở Cà Mau đã phát hiện 1 thi thể không còn nguyên vẹn tại bìa rừng.

Tối 7-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo của UBND xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cho biết người dân vừa phát hiện 1 thi thể ven bìa rừng.

Thi thể được người dân phát hiện ở bìa rừng

Thi thể được người dân phát hiện ở bìa rừng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, ông N.V.N. cùng với cậu vợ là ông Đ.C.T. (ngụ xã Phan Ngọc Hiển) ra bìa rừng thuộc ấp Dinh Hạn để chặt cây đã chết về làm củi.

Sau đó, cả hai đã phát hiện 1 thi thể, không rõ danh tính, đang trong quá trình phân hủy. 

Thi thể bị mất cả 2 bàn tay, chân, không mặc quần áo… Ngay lập tức, vụ việc được trình báo ngành chức năng địa phương.

Hiện, ngành chức năng đang khám nghiệm tử thi để phục vụ quá trình điều tra và xác định danh tính nạn nhân.

Phát hiện thi thể kẹt giữa 2 tảng đá dưới chân núi Dinh
Phát hiện thi thể kẹt giữa 2 tảng đá dưới chân núi Dinh

Người dân ngửi thấy mùi hôi lạ và tìm xung quanh thì phát hiện thi thể người đàn ônggiữa 2 tảng đá

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vân Du ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/08/2025 21:02 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin nóng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN