Xử lý va chạm giao thông, 1 chiến sĩ công an bị người đàn ông ngoại quốc tấn công

Chiều 7-8, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đang phối hợp Công an phường Nha Trang làm rõ vụ một chiến sĩ thuộc tổ CSGT địa bàn Nha Trang bị tấn công khi đang làm nhiệm vụ.

Người bị hành hung là Trung tá Ngô Tùng Giang. Sau khi được điều trị, Trung úy Giang đã ổn định sức khỏe, tuy nhiên phải theo dõi thêm.

Trung tá cảnh sát giao thông bị đánh chảy máu khi xử lý vụ va chạm giao thông. Ảnh: PA

Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, nhận tin báo vụ va chạm giao thông tại ngã ba Trần Phú - Tuệ Tĩnh ở phường Nha Trang, tổ công tác thuộc tổ CSGT địa bàn Nha Trang đến hiện trường xử lý, trong đó có Trung tá Giang.

Khi đến nơi, thấy hai bên đang cãi vã, Trung tá Giang can ngăn, giảng hòa.

Tuy nhiên, người đàn ông quốc tịch Nga bất ngờ đấm mạnh trúng miệng Trung tá Giang.

Người đàn ông ngoại quốc này sau đó bị công an khống chế, đưa về trụ sở làm việc.

Theo công an, lúc xảy ra sự việc, người đàn ông nước ngoài này có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia.