Tạm giam thanh niên không biết lái xe vẫn trộm ô tô, gây tai nạn ở Đắk Lắk

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Y Gin Ta Byă (19 tuổi, trú tại xã Cư M’gar) về hành vi trộm cắp tài sản.

Y Gin Ta Byă là 1 trong 2 người mặc dù không biết lái xe, không có giấy phép lái xe nhưng vẫn liều lĩnh trộm xe ô tô của người dân rồi gây tai nạn trên đường.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 13/4, Y Gin cùng với Lê Hồng Hiền (15 tuổi, ở tại tỉnh Lâm Đồng) đi ăn nhậu. Sau đó, cả 2 về về phòng trọ của Y Gin ở phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk để ngủ.

Chiếc xe ô tô lao lên con lươn khi được Y Gin điều khiển.

Đến khoảng 2h ngày hôm sau, Y Gin rủ Hiền đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Khi đi trên đường Hùng Vương, cả 2 thấy 1 chiếc xe ôtô đậu trên lề đường không người trông coi.

Lúc này, Y Gin cầm cửa xe kéo mạnh thì thấy cửa không khoá nên cả 2 lên xe tìm tài sản để trộm cắp. Sau một lúc lục lọi nhưng không có tài sản gì, Y Gin nhìn thấy xe cắm sẵn chìa khóa nên rủ Hiền lấy chiếc xe, Hiền đồng ý.

Y Gin điều khiển xe ôtô chở Hiền đi hết đường Hùng Vương rồi rẽ phải lên đường Trần Quý Cáp. Tuy nhiên, do không làm chủ được tốc độ nên Y Gin đã lái xe lao lên dải phân cách giữa đường rồi lao qua bên phần đường đối diện và đâm trúng 1 chiếc xe ô tô tải đang đậu đỗ trên vỉa hè.

Sau đó, Y Gin tiếp tục lái xe di chuyển trên đường Trần Quý Cáp và leo lên dải phân cách mới chịu dừng lại. Gây tai nạn xong, cả 2 mở cửa thoát ra ngoài và lẩn trốn.

Hiện cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Y Gin về hành vi trộm cắp tài sản. Đồng thời, tiếp tục củng cố hồ sở để xử lý Lê Hồng Hiền theo quy định pháp luật.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News thông tin, sáng 14/4, Công an phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk tiến hành lấy lời khai với 2 đối tượng Y Ginta Byă (SN 2007, trú tại buôn Sút, xã Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) và Lê Hồng Hiền (SN 2010, trú tại thôn 2, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp xe ô tô.

Theo lời khai ban đầu, Y Ginta Byă và Lê Hồng Hiền quen biết nhau từ trước. Tối 13/4, hai tên hẹn nhau đến địa bàn phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để ăn nhậu. Sau khi trải qua 3 cuộc nhậu, cả hai bàn bạc đi dọc các tuyến đường trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột và các phường, xã lân cận để tìm cách trộm cắp tài sản.

Khoảng 2h30 rạng sáng 14/4, khi cả hai đi đến trước số nhà 413 đường Hùng Vương, phường Tân Lập thì thấy xe ô tô loại 7 chỗ mang BKS 47T-3727 do anh Nguyễn Thành C. (SN 1990) để trước cổng nhà nhưng không khoá cửa và bỏ quên chìa khoá trong xe. Thấy vậy, cả hai liền mở cửa xe rồi Y Ginta Byă trực tiếp cầm lái mặc dù đối tượng không có bằng lái và không biết lái xe.

Khi lái xe đi trên đường Trần Quý Cáp thuộc phường Tân Lập, Y Ginta Byă không làm chủ được tay lái đã tông vào xe tải mang BKS 54Y-9446 đang đậu bên phải lề đường.

Sau khi gây ra vụ trộm và vụ tai nạn, cả hai đối tượng bỏ xe lại hiện trường rồi lẩn trốn vào một vườn cà phê gần đó.