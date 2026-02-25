Cậy cửa đột nhập nhà hàng xóm, gã thanh niên trộm 14 chỉ vàng

Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Bùi Quang Huy (SN 1986, trú tại xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về tội "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, ngày 9/2, Công an xã Khoái Châu nhận được trình báo của bà N.T.X (SN 1963, trú tại xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về việc, vào khoảng 12h ngày 8/2, khi đi làm về, bà X. phát hiện kẻ gian cậy phá cửa lách, cửa gỗ trong phòng ngủ gia đình lấy trộm 14 chỉ vàng cùng 10 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 245 triệu đồng.

Ngay khi tiếp nhận trình báo của bị hại, Công an xã Khoái Châu nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh, điều tra.

Đối tượng Bùi Quang Huy trộm 14 chỉ vàng cùng 10 triệu đồng của hàng xóm. Ảnh: Cơ quan Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Bùi Quang Huy là đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, thời điểm này Huy đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Sau đó, Công an xã Khoái Châu phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức xác minh, truy tìm và bắt được Huy khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn xã Đan Phượng (TP Hà Nội). Thời điểm bị bắt, lực lượng Công an đã thu giữ trên người Huy 14 chỉ vàng và số tiền khoảng 3 triệu đồng.

Tại Cơ quan Công an, Huy khai nhận bản thân là hàng xóm cạnh nhà bà X., do cần tiền tiêu xài nên lợi dụng lúc hàng xóm đi vắng, đối tượng đã cậy cửa, đột nhập trộm cắp tài sản. Sau khi trộm cắp được tài sản, Huy trốn khỏi địa phương, thuê nhà trọ và tiêu xài số tiền hơn 6 triệu đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.