Iran tuyên bố eo biển Hormuz 'mở hoàn toàn’

Ngoại trưởng Abbas Araghchi xác nhận các tàu thương mại sẽ được lưu thông trở lại một cách an toàn, dưới sự giám sát của phía Iran. Ông cho biết việc mở tuyến đường thủy chiến lược này được thực hiện phù hợp với thỏa thuận ngừng bắn.

Thông tin này cũng được Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận trên mạng xã hội Truth Social, trong đó ông nhấn mạnh eo biển Hormuz đã rộng mở.

"Iran thông báo eo biển đã mở hoàn toàn và sẵn sàng cho việc lưu thông tự do. Cảm ơn", ông Trump viết.

Trước đó, Iran đã áp dụng các biện pháp hạn chế lưu thông đối với những tàu có liên quan đến các đối thủ, coi đây là động thái nhằm bảo đảm an ninh hàng hải trong bối cảnh xung đột kéo dài hơn một tháng giữa Iran với Mỹ và Israel. Tehran cho biết lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành nhiều đợt đáp trả nhằm vào các mục tiêu mà họ coi là chiến lược trong khu vực.​

Tôn trọng quyền của Iran là chìa khóa cho sự ổn định bền vững ở eo biển Hormuz

Trước đó, tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc, Đại sứ Iran Amir-Saeid Iravani cho rằng sự ổn định lâu dài tại eo biển Hormuz chỉ có thể đạt được khi các quốc gia tôn trọng đầy đủ chủ quyền và quyền lợi hợp pháp của Iran.

Ông Iravani đồng thời chỉ trích việc Mỹ áp đặt "lệnh phong tỏa hải quân" tại khu vực, cho rằng động thái này vi phạm luật pháp quốc tế và làm gia tăng căng thẳng, đe dọa an ninh hàng hải cũng như thương mại toàn cầu.

Theo đại diện Iran, các nguyên tắc về tự do và an ninh hàng hải tại Vịnh Ba Tư và Biển Oman chỉ có thể được bảo đảm thông qua sự tôn trọng chủ quyền của các quốc gia ven biển. Ông nhấn mạnh Iran luôn cam kết duy trì an toàn hàng hải tại khu vực trong nhiều thập kỷ qua.

"Việc thực hiện các nguyên tắc tự do hàng hải và an ninh hàng hải ở Vịnh Ba Tư và Biển Oman, đặc biệt là ở eo biển Hormuz, nằm trong lãnh hải của các quốc gia ven biển chỉ có thể thực hiện được thông qua việc tôn trọng đầy đủ chủ quyền và các quyền chủ quyền của các quốc gia ven biển đó", ông nhấn mạnh.

Đại sứ Iravani nhấn mạnh thêm rằng, việc Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải là một sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran.

"Bằng cách tìm cách cản trở giao thông hàng hải đến và đi từ các cảng của Iran, Mỹ đã can thiệp bất hợp pháp vào việc thực thi các quyền chủ quyền của Cộng hòa Hồi giáo Iran và xâm phạm các quyền của các quốc gia thứ ba cũng như hoạt động thương mại hàng hải hợp pháp theo luật quốc tế", ông Iravani nói.

