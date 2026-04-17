Điểm danh 5 tỉnh miền Bắc là vùng mưa lớn nhất hôm nay có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, miền Bắc chuyển mát mẻ do có mưa dông mạnh phát triển ở nhiều nơi.

Sự tranh chấp của khối khí mát và nóng, các vùng hội tụ trên cao khiến mây dông phát triển mạnh. Thêm địa hình núi cao khiến cho các hiện tượng nguy hiểm như dông lốc, sấm sét, mưa đá xảy ra cùng lúc.

Những tỉnh thành có nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm bao gồm: Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ. Đây là những nơi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to lượng mưa có thể lên đến 100mm.

Các nơi khác mưa nhỏ hơn và nguy cơ dông lốc, mưa đá cũng thấp hơn.

Sau mưa dông, thời tiết hôm nay khu vực Bắc Bộ chuyển mát, nhiệt độ giảm xuống phổ biến trong khoảng 27-29 độ.

Tại khu vực miền Trung, nắng nóng chỉ còn xảy ra nốt trong trưa chiều nay. Đến chiều tối, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Cao nguyên Trung Bộ có mưa dông. Cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nắng nóng ở khu vực Nam Bộ cũng giảm nhiệt, mức nhiệt phổ biến từ 31-34 độ. Chiều tối có mưa dông, nguy cơ về lốc sét, gió giật mạnh có thể xảy ra.

Theo dự báo thời tiết, nhiều tỉnh thành miền Bắc có mưa to đến rất to. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 17/4 đến ngày 18/4:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng ngày 17/4 có nắng nóng.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 18/4 đến ngày 26/4:

- Khu vực Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng khu Tây Bắc cục bộ có nắng nóng; riêng thời kỳ từ chiều tối 18-21/4 và từ ngày 23-24/4 khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Bắc Trung Bộ: Thời kỳ từ ngày 18-20/4, từ ngày 23-24/4 khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 21/4 có nắng nóng cục bộ, từ ngày 22-23/4 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực Trung Trung Bộ từ ngày 22-23/4 khả năng có nắng nóng diện rộng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.