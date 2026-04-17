Chiến sự Iran tối 17/4: Iran muốn chấm dứt toàn diện cuộc chiến, tuyên bố mở hoàn toàn eo Hormuz lúc ngừng bắn

Ngoại trưởng Iran cho biết eo biển Hormuz “hoàn toàn mở” trong thời gian ngừng bắn

Ngoại trưởng Iran Araghchi cho biết việc lưu thông của tất cả các tàu thương mại qua eo biển Hormuz là “hoàn toàn mở” trong khoảng thời gian 10 ngày của lệnh ngừng bắn tại Lebanon.

Tổng thống Syria: Có thể xem xét các cuộc đàm phán “dài hạn” với Israel về Golan

Tổng thống Syria cho biết ông có thể cân nhắc “các cuộc đàm phán dài hạn” với Israel về Cao nguyên Golan bị chiếm đóng, nếu Israel đồng ý rút khỏi những vùng lãnh thổ Syria mà họ mới chiếm giữ gần đây.

Israel đã chiếm phần lớn cao nguyên này từ Syria trong cuộc Chiến tranh Ả Rập–Israel năm 1967 và sau đó sáp nhập các khu vực dưới quyền kiểm soát – một động thái không được Liên Hợp Quốc và phần lớn cộng đồng quốc tế công nhận. Tháng 12/2024, Israel đã đưa quân vào vùng đệm do Liên Hợp Quốc giám sát tại Cao nguyên Golan.

Ông al-Sharaa cho biết Syria muốn “hoặc thiết lập các quy tắc mới nhằm kích hoạt lại thỏa thuận tách lực lượng, hoặc đạt được một thỏa thuận mới”.

“Nếu đạt được thỏa thuận, chúng tôi có thể tiến tới các cuộc đàm phán dài hạn để giải quyết vấn đề Cao nguyên Golan bị chiếm đóng,” tổng thống Syria phát biểu tại một diễn đàn ngoại giao ở thành phố Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ.

“Israel đang vi phạm thỏa thuận tách lực lượng năm 1974, và hiện chúng tôi đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận an ninh bảo đảm việc họ rút khỏi các vùng lãnh thổ chiếm đóng sau khi chế độ [al-Assad] sụp đổ và quay trở lại ranh giới năm 1974”.

Tổng thống Iran: Israel buộc phải chấp nhận ngừng bắn tại Lebanon

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Iran Pezeshkian cho biết: Israel đã “bị buộc phải tuyên bố ngừng bắn” thông qua điều mà ông mô tả là ngoại giao mạnh mẽ, và không có “quyền tấn công Hezbollah và các mặt trận khác tại Lebanon”.

Ông cảm ơn Pakistan vì những nỗ lực mà ông gọi là tận tâm nhằm thúc đẩy ngoại giao, đồng thời bảo vệ “danh dự và lòng tự tôn của Iran”.

Iran “chưa bao giờ tìm kiếm vũ khí hạt nhân” và không muốn gây bất ổn hay khủng bố trong khu vực.

Tehran đang theo đuổi hòa bình trong khi bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ “một cách đàng hoàng” và trong khuôn khổ pháp lý.

Iran sẽ kiên định với các nguyên tắc và lập trường của mình, và “điều này cần được phía bên kia hiểu rõ”.

Ông cũng cáo buộc Mỹ và Israel đã đẩy Iran và toàn khu vực vào hỗn loạn và chiến tranh thông qua các vụ ám sát nhằm vào chỉ huy quân sự, chính trị gia, nhà khoa học và sinh viên.

Quân đội Lebanon sẽ đóng vai trò “then chốt” sau khi Israel rút quân

Tổng thống Lebanon Aoun cho biết quân đội sẽ đóng vai trò “then chốt” sau bất kỳ cuộc rút quân nào của Israel, bao gồm triển khai tới biên giới quốc tế phía nam và bảo đảm “không có lực lượng vũ trang nào ngoài quân đội và các lực lượng an ninh hợp pháp”.

Phát biểu với một phái đoàn nghị sĩ Beirut, ông Aoun cho biết ưu tiên của nhà nước là củng cố lệnh ngừng bắn, bảo đảm Israel rút khỏi các khu vực phía nam đang bị chiếm đóng, đưa những người bị bắt giữ trở về và giải quyết các tranh chấp biên giới còn tồn đọng.

Ông mô tả lệnh ngừng bắn là “cánh cửa để thúc đẩy đàm phán” và cho biết nó nhận được sự ủng hộ cả trong nước lẫn quốc tế.

Ông Aoun nói thêm rằng Lebanon đang đối mặt với “một thực tế mới” với sự hậu thuẫn của các đối tác Arab và quốc tế, đồng thời cảnh báo cơ hội này “không được phép bị bỏ lỡ vì có thể sẽ không đến lần thứ hai”.

Tổng thống Iran cảm ơn Pakistan vì “vai trò hiệu quả” trong tiến trình hòa giải

Tổng thống Iran đã ca ngợi vai trò của Pakistan trong các nỗ lực hòa giải giúp đạt được lệnh ngừng bắn, theo hãng thông tấn nhà nước IRNA.

Trong cuộc hội đàm tại Tehran với Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Masoud Pezeshkian đã khen ngợi ông này cùng Thủ tướng Pakistan vì “vai trò hiệu quả” trong tiến trình trung gian hòa giải và góp phần thúc đẩy đạt được lệnh ngừng bắn.

Ông cũng cảm ơn Pakistan vì đã tiếp đón phái đoàn Iran trong các cuộc đàm phán tại Islamabad.

Ông nhấn mạnh thêm rằng Iran “không tìm kiếm sự bất ổn trong khu vực” và mong muốn mở rộng quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng.

Iran: Bác bỏ ngừng bắn tạm thời, muốn chấm dứt chiến tranh trên toàn khu vực

Thứ trưởng Ngoại giao Iran cho biết Tehran bác bỏ bất kỳ lệnh ngừng bắn tạm thời nào và đang hướng tới một giải pháp chấm dứt toàn diện cuộc chiến trên toàn khu vực.

Phát biểu với báo chí bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya, ông Saeed Khatibzadeh nói rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng phải bao trùm tất cả các điểm nóng xung đột “từ Lebanon đến Biển Đỏ”, và coi đây là “lằn ranh đỏ” của Iran.

“Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ lệnh ngừng bắn tạm thời nào,” ông nói, đồng thời nhấn mạnh vòng xoáy xung đột “cần phải chấm dứt tại đây, một lần và mãi mãi”.

Về eo biển Hormuz, ông cho biết tuyến đường thủy này về mặt lịch sử luôn được duy trì mở, lưu ý rằng dù nằm trong vùng lãnh hải của Iran nhưng từ lâu vẫn đảm bảo khả năng lưu thông.

Ông cáo buộc Mỹ và Israel đã gây ra bất ổn trong khu vực, cho rằng các hành động của họ đã tác động tiêu cực đến thương mại toàn cầu và nền kinh tế rộng lớn hơn.

Tín hiệu tích cực từ cả hai phía về vòng đàm phán thứ hai

An ninh tại Islamabad đã được tăng cường. Các tín hiệu đều cho thấy tiến trình đàm phán đang diễn ra. Dù còn mong manh, nhưng các cuộc trao đổi được kiểm soát chặt chẽ. Pakistan vẫn đang đóng vai trò trung gian chuyển thông điệp giữa Tehran và Washington. Ở hậu trường, nhiều hoạt động đang diễn ra, và trong nỗ lực thúc đẩy vòng đàm phán thứ hai, phía Pakistan vẫn tỏ ra rất lạc quan.

Họ cho biết đã trao đổi với cả hai bên, nhận thấy những tín hiệu tích cực từ cả hai phía và hy vọng điều này có thể mở ra khả năng đạt được một thỏa thuận mang tính đột phá.

Ông Macron bày tỏ “quan ngại” lệnh ngừng bắn có thể bị “xói mòn bởi các hoạt động quân sự tiếp diễn”

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với lệnh ngừng bắn tại Lebanon, nhưng đồng thời “lo ngại rằng nó có thể đã bị làm suy yếu bởi việc các hoạt động quân sự vẫn tiếp diễn”.

“Tôi kêu gọi đảm bảo an toàn cho dân thường ở cả hai phía biên giới giữa Lebanon và Israel. Hezbollah phải từ bỏ vũ khí. Israel phải tôn trọng chủ quyền của Lebanon và chấm dứt chiến tranh” - ông Macron viết trên mạng xã hội.

Trước đó, Hãng Thông tấn Quốc gia Lebanon đưa tin về vi phạm đầu tiên của lệnh ngừng bắn sau khi một xe cứu thương bị tấn công tại thị trấn Kounine, gần biên giới với Israel.

Cơ quan này cho biết đã có thương vong trong số các nhân viên y tế bị nhắm mục tiêu.