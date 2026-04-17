Hiện tượng lạ sáng 17/4 ở Thái Nguyên: Trời tối sầm như ban đêm, mưa dông, cây đổ khiến 1 người thiệt mạng

Sáng 17/4, người dân tại Thái Nguyên bất ngờ chứng kiến hiện tượng thời tiết cực đoan khi bầu trời tối sầm như ban đêm, dù thời điểm chỉ khoảng từ 7h30 đến 8h sáng.

Ghi nhận từ thực tế cho thấy, mưa dông xuất hiện kèm theo gió giật mạnh, khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng thiếu ánh sáng nghiêm trọng.

Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên lúc 7h30 phút tối đen như ban đêm. Ảnh: Hà Thanh

Theo phản ánh của người dân, bầu trời chuyển từ trạng thái âm u sang tối đen chỉ trong thời gian ngắn. Những đám mây dày đặc, thấp và nặng trĩu bao phủ toàn bộ không gian, che khuất ánh mặt trời. Tầm nhìn bị hạn chế rõ rệt, nhiều gia đình phải bật đèn điện để sinh hoạt. Một số tuyến đường vắng vẻ hơn thường lệ do người dân hạn chế ra ngoài khi thời tiết diễn biến bất lợi.

Trời tối khiến tầm nhìn bị hạn chế, nhiều phương tiện phải bật đèn khi lưu thông trên đường. Ảnh: Thanh Tâm

Không chỉ mưa lớn, gió giật mạnh cũng xuất hiện từng đợt, làm cây cối nghiêng ngả. Một số khu vực ghi nhận hiện tượng nước mưa đổ xuống dồn dập trong thời gian ngắn. Người dân địa phương cho biết đây là một trong những buổi sáng hiếm hoi có thời tiết bất thường đến vậy.

Hình ảnh ghi nhận tại phường Phổ Yên. Ảnh: Ngọc Dung

Hình ảnh ghi nhận tại phường Tích Lương lúc 8h00 sáng. Ảnh: Ngô Huy

Theo nhận định ban đầu, hiện tượng này có thể liên quan đến sự phát triển mạnh của vùng mây dông quy mô lớn, gây ra mưa rào và dông diện rộng. Trong điều kiện khí quyển bất ổn, các đám mây dày đặc có thể che phủ hoàn toàn ánh sáng mặt trời, tạo cảm giác “đêm giữa ban ngày”.

Theo lãnh đạo xã Đại Phúc, mưa to kèm gió giật mạnh đã khiến cây đổ làm một người phụ nữ bán xôi tại xã Đại Phúc (thuộc địa phận thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ cũ) tử vong tại chỗ. Hiện lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn.

Hiện trường vụ cây đổ khiến người phụ nữ tử vong. Ảnh: B.T.N

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: B.T.N

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần hạn chế di chuyển khi có mưa dông mạnh, đặc biệt là tránh trú dưới cây lớn hoặc gần các công trình không đảm bảo an toàn. Đồng thời, cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để kịp thời ứng phó, giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra.