Hai đối tượng rủ nhau trộm ô tô, gây tai nạn rồi trèo lên cây trốn

Ngày 14/4, Công an phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk đang lấy lời khai đối với 2 đối tượng Y Ginta Byă (19 tuổi, trú xã Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) và Lê Hồng Hiền (16 tuổi, trú xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp ô tô.

Đối tượng Lê Hồng Hiền tại trụ sở công an.

Theo lời khai ban đầu, Y Ginta và Hiền quen biết nhau từ trước. Tối 13/4, cả hai hẹn nhau đến địa bàn phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để ăn nhậu. Sau khi trải qua 3 cuộc nhậu, cả hai bàn bạc đi dọc tuyến đường trên địa bàn phường này và các phường, xã lân cận để trộm cắp tài sản.

Đối tượng Y Ginta Byă tại trụ sở công an.

Khoảng 2h30 ngày 14/4, khi cả hai đến trước số nhà 424 đường Hùng Vương, phường Tân Lập thì phát hiện xe ô tô loại 7 chỗ để trước cổng nhà nhưng không khoá cửa và cắm sẵn chìa khoá. Thấy vậy, cả hai mở cửa xe rồi Y Ginta trực tiếp cầm lái, mặc dù đối tượng không có bằng lái và không biết lái xe.

Khi điều khiển xe đi trên đường Trần Quý Cáp (phường Tân Lập), Y Ginta không làm chủ được tay lái đã tông vào một chiếc xe tải đậu bên phải lề đường. Chưa dừng lại, chiếc xe tiếp tục lao về phía trước rồi leo lên dải phân cách mới chịu dừng lại.

Ngay sau khi gây ra vụ trộm và tai nạn, cả hai đối tượng bỏ xe lại hiện trường rồi lẩn trốn vào một vườn cà phê gần đó. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường và bắt giữ hai đối tượng khi cả 2 đang trèo lên một cây dừa để lẩn trốn.

Theo lời khai ban đầu, cả hai trộm xe với mục đích mang về nhà của Y Ginta cất giấu rồi tìm cách tiêu thụ lấy tiền tiêu xài.