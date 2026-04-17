Rò rỉ hình ảnh bữa ăn đạm bạc của binh sĩ Mỹ trong chiến dịch áp sát Iran

Theo USA Today, gia đình của binh lính có mặt trên tàu USS Tripoli đang thực hiện nhiệm vụ tại Trung Đông đã nhận được bức ảnh chụp khay thức ăn trưa gần như trống rỗng, chỉ có một ít thịt xé nhỏ và chiếc bánh tortilla gấp lại.

Những lời kể được chia sẻ từ các tàu khác, bao gồm cả tàu USS Abraham Lincoln cũng cho thấy thực trạng tương tự. Gia đình các binh lính cho biết bữa ăn của con họ chỉ có cà rốt luộc, một miếng thịt khô và một miếng thịt chế biến sẵn.

Những hình ảnh đó đi kèm với tin nhắn mô tả tình trạng thiếu lương thực trong thời gian triển khai nhiệm vụ. Trong số những tin nhắn gửi cho mẹ, một thủy thủ trên tàu USS Tripoli cho biết mọi người phải ăn khi có thể và chia đều thức ăn do nguồn cung không đồng đều. “Nguồn cung sẽ cạn kiệt nghiêm trọng. Tinh thần sẽ xuống dốc trầm trọng", binh linh này cho hay.

Tàu USS Tripoli nằm trong số nhiều tàu hải quân Mỹ được triển khai đến khu vực Trung Đông như một phần của cuộc chiến đơn chống lại Tehran do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát động. Theo Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, các tàu này cùng 3.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ đang tham gia vào việc thực thi lệnh phong tỏa tàu rời cảng của Iran.

Gia đình của những quân nhân đang làm nhiệm vụ thông tin thêm họ cố gắng gửi nhu yếu phẩm thiết yếu như thực phẩm, sản phẩm vệ sinh và đồ dùng cá nhân đến khu vực con họ làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, một số chuyến hàng không đến được nơi nhận.

Theo báo cáo của USA Today, sự chậm trễ này xảy ra trong bối cảnh gián đoạn việc chuyển phát thư. Bưu điện Mỹ cũng tạm thời đình chỉ việc giao hàng đến 27 mã bưu chính quân sự kể từ đầu tháng 4, do việc đóng cửa không phận và những thách thức về hậu cần liên quan đến cuộc xung đột.

“Chúng ta có quân đội mạnh nhất thế giới. Không nên xảy ra tình trạng thiếu lương thực và cũng không nên xảy ra tình trạng không thể nhận thư trên tàu”, tướng Mỹ nhấn mạnh.