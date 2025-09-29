Tâm điểm mưa lớn chiều tối và đêm nay do hoàn lưu bão số 10

Những điểm có mưa lớn nhất do hoàn lưu bão số 10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (29/9), khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, phía Nam các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 07 giờ đến 15 giờ ngày 29/9 có nơi trên 190mm như: trạm Thiết Kế (Thanh Hóa) 268.4mm, trạm Tà Si Láng (Lào Cai) 251.4mm, trạm Xuân Sơn (Phú Thọ) 224.4mm, trạm Mường So 2 (Sơn La) 197.0mm,…

Tối và đêm nay là cao điểm mưa lớn ở nhiều khu vực do hoàn lưu bão số 10.

Từ chiều tối 29/9 đến ngày 30/9, ở các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 29/9, Nghệ An, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>70mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 30/9, mưa ở các khu vực trên giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội mưa hết ngày 1/10

Ông Đinh Hữu Dương, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết, trong 24 giờ qua, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa từ 13h ngày 28/9 đến 13h ngày 29/9 các nơi phổ biến từ 30 - 50mm, có nơi lớn hơn như Hương Sơn 152,0mm, Cầu Rậm 126,4mm, Chợ Cháy 116,6mm, Vân Đình 89,8mm, Thanh Oai 86,4, Phú Xuyên 72,6mm, Quốc Oai 70,2mm, Chúc Sơn 67,0mm …

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 10, sau suy yếu thành vùng áp thấp kết hợp với hội tụ gió Đông nam phát triển lên đến 5000m. Từ chiều tối hôm nay (29/9) đến trưa ngày mai (30/9), thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 40 - 100mm, có nơi trên 150mm.

Từ chiều ngày mai đến chiều tối ngày 1/10 có mưa, mưa rào và dông. Cảnh báo cường độ mưa lớn: 100mm/3h. Từ tối ngày 1/10, thành phố Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1.

Trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa vừa, mưa to đến rất to trong thời gian ngắn làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông.

Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây sạt lở đất ở khu vực vùng núi, nơi có địa hình dốc.