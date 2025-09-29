Đã phát hiện vị trí 1 tàu cá bị trôi dạt, làm 9 ngư dân mất tích đêm qua

Gần 12h ngày 29/9, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã xác định được vị trí 1 tàu cá bị trôi dạt và lật úp tại khu vực bờ biển thôn Thanh Hải, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, đây có thể là 1 trong 2 tàu cá gặp nạn trong đêm qua khiến 9 ngư dân mất tích.

Phát hiện vị trí tàu cá bị sóng biển nhấn chìm.

Như trước đó Báo CAND đã đưa tin, vào khoảng 22h30 ngày 28/9, khi bão số 10 đã giảm cấp, 13 ngư dân của 2 tàu cá mang số hiệu BV-92756-TS và BV-92754-TS đang neo đậu tại bờ Bắc, tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh ra kiểm tra kỹ thuật, cho nổ máy và chuẩn bị các nhu yếu phẩm để đi biển khai thác thủy sản khi bão tan. Bất ngờ có gió lốc to, nước chảy xiết nên 2 tàu trên đã bị đứt dây neo, trôi tự do và bị nạn. Sau đó, có 4 thuyền viên đã bơi được vào bờ. Hai tàu cá đã bị chìm và 9 người mất tích.

Các ngư dân bơi được vào bờ gồm: Nguyễn Trọng Trí (SN 1975), quê Hòn Đất, An Giang; Sa LêH (Hiếu) (SN 1989), quê Đa Phú, An Giang; Trần Quốc Chung (SN 1985), quê Nghệ An và Đồng Văn Thành (SN 1985, quê Thanh Hóa). Còn 9 thuyền viên đang mất tích, quê tại tỉnh Nghệ An, TP Hồ Chí Minh, An Giang…

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị tại hiện trường chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp các đơn vị tìm kiếm ngư dân mất tích và có phương án trục vớt tàu bị chìm.

Ngay trong đêm và sáng 29/9, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị do Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị chỉ huy, đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tìm kiếm các ngư dân mất tích.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị thành lập 5 tổ công tác, phối hợp với các lực lượng, chính quyền và người dân địa phương tìm kiếm các ngư dân mất tích.

Công an tỉnh Quảng Trị thành lập 5 tổ công tác gồm cán bộ, chiến sĩ các phòng chức năng liên quan phối hợp với Công an xã gần khu vực bờ biển và người dân địa phương dùng các phương tiện chuyên dụng, và đi dọc các bờ sông, bờ biển để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Đến 13h ngày 29/9, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đang chỉ đạo các lực lượng liên quan tiến hành trục vớt, kéo tàu bị lật úp tại bờ biển thôn Thanh Hải, xã Bắc Trạch để tìm kiếm các nạn nhân mất tích.