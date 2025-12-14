Vụ sạt lở vùi lấp nhiều người trên quốc lộ: Xác định 5 người thương vong

Tối 14-12, thông tin từ Công an xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ cho biết vụ sạt lở đất đá trên địa bàn đã khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở. Nguồn: MXH

Trước đó, khoảng 14 giờ 37 phút cùng ngày, tại Km124+300 quốc lộ 6, đoạn qua đèo Thung Nhuối, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, đã xảy ra vụ sạt lở đất đá đặc biệt nghiêm trọng.

Vào thời gian trên, khi rất nhiều phương tiện đang lưu thông thì hàng trăm m3 đất, đá từ trên núi bất ngờ đổ sập xuống, vùi lấp hoàn toàn mặt đường, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt. Vụ việc khiến nhiều người đi đường bị đất, đá vùi lấp.

Nhận được tin báo các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Đến hơn 19 giờ cùng ngày, các đơn vị cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy 2 thi thể trong đống đất đá sạt lở. Tuy nhiên, do thi thể bị biến dạng nên chưa xác định được danh tính 2 nạn nhân.

Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn mất tích cũng như khắc phục hậu quả của việc sạt lở đất, đá.