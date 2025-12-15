Xe buýt chở học sinh tốt nghiệp lao xuống vực, ít nhất 17 người chết

Theo thống đốc bang Antioquia Andres Julian, xe buýt chở khoảng 37 người, gồm học sinh trường Trung học Liceo Antioqueño và những người đi cùng. Khi tai nạn xảy ra vào khoảng 5h40 sáng 14/12, chiếc xe đang di chuyển từ thị trấn ven biển Tolu về thành phố Medellin.

Các báo cáo ban đầu cho biết xe mất lái và lăn xuống khe núi sâu khoảng 80 m. Tính đến cuối ngày, 17 nạn nhân được xác định thiệt mạng, 20 người bị thương. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Thị trưởng thành phố Segovia, ông Edwin Castañeda, cho hay các nạn nhân bị thương trong độ tuổi từ 16 đến 27, được chuyển tới các bệnh viện ở Segovia và Remedios. Trong đó, 16 người đang được điều trị tại Bệnh viện San Vicente de Paúl ở Remedios, gồm 4 người lớn và 12 thiếu niên.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: X

Nhà trường cho biết chuyến đi không phải hoạt động chính thức do trường tổ chức mà các học sinh tự lên kế hoạch. Trong số những người thiệt mạng có tài xế xe buýt Johnatan Taborda Cocacolo, làm việc cho công ty vận tải du lịch Precultur. Mạng lưới du lịch bang Antioquia bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của tài xế và gửi lời chia buồn tới gia đình, bạn bè cũng như đồng nghiệp của ông.

Sau thảm kịch, trường Trung học Liceo Antioqueño đăng thông báo trên mạng xã hội, bày tỏ nỗi đau sâu sắc trước mất mát của học sinh và gia đình các nạn nhân. Trường cũng đổi ảnh đại diện thành dải băng đen để tưởng niệm các nạn nhân.

Nhóm học sinh tham gia chuyến đi mừng lễ tốt nghiệp trước khi gặp nạn. Ảnh: TikTok

Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Colombia cho biết đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, xác nhận con số người bị thương và tử vong. Cơ quan này nhấn mạnh việc tuân thủ luật giao thông và hành vi có trách nhiệm của người tham gia giao thông là yếu tố then chốt để ngăn chặn những thảm kịch tương tự.