Sự thật sau 'công xưởng' kem trộn gắn mác hàng ngoại vừa bị công an triệt phá

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM đã bước đầu làm rõ về đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm do Lâm Thị Kim Nương (SN 1983) và Kiều Hoàng Nhã (Giám đốc Công ty TNHH sản xuất dược - mỹ phẩm Hikachi (Công ty Hikachi), trụ sở tại xã Bình Lợi, TPHCM) cầm đầu.

Công nghệ sản xuất hàng giả ngoại nhập từ các "công xưởng" kem trộn

Như đã thông tin, mới đây Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM triệt phá "công xưởng" sản xuất kem trộn do Lâm Thị Kim Nương tổ chức tại khu dân cư ở đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo. Tại hiện trường, công an bắt quả tang nhiều nhân công được thuê trộn, sang chiết, đóng gói các sản phẩm mỹ phẩm giả, trong điều kiện không bảo đảm vệ sinh, an toàn.

Công an đã thu giữ 10.000 sản phẩm hàng giả mang các nhãn hiệu như: Olay, Abutine C3C, Bạch Ngọc Liên, Vaseline… in nhãn “sản xuất tại Mỹ”, “made in Thailand”.

Các đối tượng bị bắt giữ, trong đó, Kiều Hoàng Nhã (Giám đốc Công ty TNHH sản xuất dược - mỹ phẩm Hikachi - thứ 4 từ trái qua) và Lâm Thị Kim Nương (ngoài cùng bên phải). Ảnh: CA

Qua công tác điều tra và từ lời khai của các đối tượng liên quan, công an đã bắt, khởi tố 5 người gồm: Nương cùng 3 nhân viên Trần Thị Phương, Lâm Thị Mộng Linh, Trần Quốc Trung và Kiều Hoàng Nhã. Từ đây, quy mô tổ chức, cách thức vận hành các "công xưởng" sản xuất kem trộn giả hàng ngoại nhập dần lộ diện.

Nương khai, quá trình tìm hiểu về kem trộn thấy rằng rất dễ làm, buôn bán sẽ lợi nhuận cao nên từ đầu năm 2023 đã làm xưởng sản xuất ngay tại nhà ở hẻm 241 đường Lê Đình Cẩn để buôn bán, kiếm tiền nuôi con. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, Nương "ăn nên làm ra" nên thuê một căn nhà khác gần đó để mở "công xưởng" quy mô hơn và thuê thêm nhiều nhân công giúp sức.

Cụ thể, với loại kem tẩy trắng gắn nhãn mác “made in Thailand”, Nương mua nguyên liệu tại khu vực Chợ Lớn rồi yêu cầu nhân công tại xưởng trộn theo công thức do mình đưa ra.

Một sản phẩm kem trộn được gắn mác hàng ngoại từ "công xưởng" của Lâm Thị Kim Nương. Ảnh: CA

Còn các sản phẩm khác như: kem kích trắng Vaseline, kem kích trắng Arbutin, kem tẩy tế bào chết Vaseline đều ghi trên nhãn mác “made in Thailand” hay kem kích trắng Bạch Ngọc Liên, kem kích trắng Olay ghi trên nhãn mác “sản xuất tại Mỹ”… được Nương mua từ Hoàng Kiều Nhã và người tên Hương Trà, là nhân viên của Công ty Hikachi.

Theo điều tra, doanh nghiệp này có giấy phép sản xuất và hồ sơ công bố mỹ phẩm hợp pháp. Tuy nhiên, các loại kem kích trắng, kem tẩy tế bào chết… gắn nhãn xuất xứ Mỹ, Thái Lan do Hoàng Kiều Nhã và Hương Trà cung cấp cho Nương thực chất đều được công ty này sản xuất “chui”.

Bên trong "công xưởng" kem trộn. Ảnh: CA

Ban đầu, các đối tượng thỏa thuận, phía Hoàng Kiều Nhã, Hương Trà cung cấp lượng lớn hàng hóa thành phẩm hoàn chỉnh cho Nương bán lại kiếm lời. Tuy nhiên, đến giai đoạn đầu năm 2025, nhóm này chỉ giao nguyên kem “nền”, vỏ hộp, nhãn mác để Nương dùng đội ngũ nhân công tự bơm vào hũ, dán tem, nhãn, đóng màng co… tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Ngoài ra, để “hô biến” các hũ kem trộn thành hàng ngoại nhập với tem nhãn ghi “made in Thailand”, “sản xuất tại Mỹ”…, Nương đã thuê Đỗ Văn Bạc - quản lý Công ty TNHH In Bao bì Duy Phú (đường Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông) - thực hiện việc in ấn theo yêu cầu.

Công thức livestream bán mỹ phẩm giả lời hàng chục lần

Trong hoạt động kinh doanh, Nương sử dụng tài khoản Facebook “Lâm Nương” và kênh TikTok “Shop Mỹ phẩm Cô Nương” để quảng bá, livestream bán sỉ các loại mỹ phẩm giả do mình sản xuất. Sản phẩm được tiêu thụ rộng khắp nhiều tỉnh, thành ở miền Nam và miền Trung, vận chuyển thông qua các dịch vụ giao hàng và chành xe.

Các đối tượng lập "công xưởng" quy mô để sản xuất mỹ phẩm giả. Ảnh: CA

Nương khai, những khách hàng mua mỹ phẩm giả của mình chủ yếu là các cơ sở làm đẹp, cửa hàng tạp hóa hay những người thường xuyên tổ chức livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội.

Qua điều tra, công an làm rõ, các loại kem trộn giả gắn mác hàng ngoại nhập của Nương khoảng 1,3 triệu đồng/thùng (loại 120 hũ/thùng), tương đương gần 11.000 đồng/hũ. Tuy nhiên, các “mẹ bỉm sữa” khi livestream bán lẻ trên mạng đã đẩy giá lên gấp hàng chục lần, thu lợi khủng.

Nguyên liệu dùng cho sản xuất mỹ phẩm giả. Ảnh: CA

Cơ quan điều tra nhận định, các đối tượng đã thiết lập một quy trình khép kín, từ cung ứng nguyên liệu, sản xuất, in ấn bao bì đến phân phối ra thị trường. Dù thủ đoạn không mới, song được tổ chức chặt chẽ, lợi dụng tâm lý sính ngoại và nhu cầu làm trắng nhanh của một bộ phận người tiêu dùng để trục lợi.

Trong thời gian qua, các “công xưởng" kem trộn gắn mác mỹ phẩm ngoại nhập đã tuồn ra thị trường số lượng đặc biệt lớn, thu lợi bất chính với quy mô đáng kể. Đáng chú ý, các đối tượng chủ yếu thực hiện giao dịch qua tài khoản cá nhân nhằm né tránh sự kiểm soát của cơ quan quản lý Nhà nước.

Số lượng lớn hàng hóa mỹ phẩm giả thành phẩm được đóng thùng để bán ra thị trường. Ảnh: CA

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM đang mời làm việc các cá nhân liên quan nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm, phục vụ công tác xử lý theo quy định pháp luật.