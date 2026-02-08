Phá ổ nhóm tuồn cả vạn chai nước hoa giả ra thị trường dịp Tết

Qua công tác nắm tình hình và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện đường dây buôn bán hàng giả là mỹ phẩm quy mô lớn trên không gian mạng, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động ở nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố.

Cơ quan CSĐT tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng.

Triển khai kế hoạch phá án, nhiều Tổ Công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố đã đồng loạt kiểm tra, khám xét các điểm kinh doanh hàng giả là mỹ phẩm, gồm: Kho hàng nằm trên đường số 8, phường Linh Xuân do Lê Thị Kim Tuyến làm chủ; Kho hàng nằm trên đường số 21, phường Thông Tây Hội do Lê Thị Hoài Hiệp làm chủ; Kho hàng nằm trên đường Nguyễn Văn Khối, phường Thông Tây Hội; Nhà không số đường 53 phường An Hội Tây do Nguyễn Thị Thúy Hiền làm chủ.

Một số sản phẩm mỹ phẩm giả.

Kết quả đấu tranh chuyên án đã bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Lê Thị Kim Tuyến (SN 1990; thường trú phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh); Lê Thị Hoài Hiệp (SN 1991; quê quán xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai); Nguyễn Thị Thúy Hiền (SN 1994; quê tỉnh Gia Lai); Thái Vĩ Khương (SN 1987; quê phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai).

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định từ đầu năm 2025 đến nay các đối tượng đã buôn bán ra thị trường hơn 10.000 chai nước hoa giả các nhãn hiệu nổi tiếng như: Chanel; BVL; Versace; Burberry; Tomford; Dolce & Gabbana… trị giá tương đương hàng thật khoảng 10 tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng đến danh tiếng và quyền khai thác thương mại của các chủ sở hữu nhãn hiệu.

Ngoài ra, các sản phẩm mỹ phẩm giả này không qua kiểm định chất lượng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, không an toàn cho người dùng, có nguy cơ gây ra các bệnh mãn tính nguy hiểm.

Lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra các điểm buôn bán hàng giả.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo, để đảm bảo an toàn, người tiêu dùng, nên quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, thay đổi hành vi, thói quen trong lựa chọn các sản phẩm trên không gian mạng; chỉ sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.