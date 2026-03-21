Công an TPHCM đột kích "công xưởng kem trộn" giữa lòng thành phố

Tối 20-3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất mỹ phẩm giả trên đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, TPHCM.

Công an TPHCM đã bắt 5 người gồm: Lâm Thị Mộng Linh, Trần Thị Phương, Trần Quốc Trung, Kiều Hoàng Nhã và Lâm Thị Kim Nương về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm.

Gắn nhãn "ngoại nhập"

Cụ thể, Công an TPHCM kiểm tra xưởng sản xuất kem trộn do Lâm Thị Kim Nương (SN 1983) tổ chức, phát hiện nhiều sai phạm.

Nhóm người vừa bị Công an TPHCM bắt

Cơ sở này ẩn mình trong khu dân cư, hoạt động khép kín với sự tham gia của nhiều nhân công được thuê để pha trộn, sang chiết và đóng gói sản phẩm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 10.000 sản phẩm mang các nhãn hiệu quen thuộc với người tiêu dùng. Tất cả đều được in nhãn "sản xuất tại Mỹ", "made in Thailand", nhưng hoàn toàn không có bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào chứng minh nguồn gốc.

Giả các thương hiệu nổi tiếng

Đáng chú ý, phía sau lớp vỏ "ngoại nhập" bắt mắt là hàng trăm kg hóa chất, kem nền không rõ thành phần, cùng hàng nghìn tem nhãn, bao bì được chuẩn bị sẵn. Các thiết bị khuấy trộn, sang chiết thô sơ được sử dụng để tạo ra thành phẩm trong điều kiện không bảo đảm vệ sinh, an toàn.

Đường dây cung ứng và thủ đoạn tinh vi

Qua đấu tranh, Nương khai nhận toàn bộ nguyên liệu và bán thành phẩm được mua từ Công ty TNHH Sản xuất Dược – Mỹ phẩm Hikachi do Kiều Hoàng Nhã điều hành.

Hoạt động khép kín

Công ty này chuyên sản xuất, gia công mỹ phẩm là kem các loại theo đơn đặt hàng, có Giấy đủ điều kiện cơ sở sản xuất mỹ phẩm và có hồ sơ công bố nhiều loại mỹ phẩm (trừ các sản phẩm bán cho Nương).

Các sản phẩm mỹ phẩm mà Nhã được phép sản xuất, kinh doanh ít được người tiêu dùng quan tâm. Do vậy, Nhã đã sản xuất kem dưỡng da các thương hiệu kích trắng mạnh, kích trắng siêu tốc, kem tẩy trắng để bán ra thị trường kiếm lời.

Từ đây, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng, làm rõ một mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất mỹ phẩm giả.

Xưởng sản xuất ẩn mình trong khu dân cư

Khám xét tại Công ty Hikachi, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vỏ hũ không nhãn, tem in sẵn và sản phẩm chưa hoàn thiện. Đáng nói, khi bị phát hiện, đối tượng Kiều Hoàng Nhã còn tìm cách tẩu tán hàng hóa nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã kịp thời phát hiện và thu giữ thêm hàng trăm sản phẩm được gắn mác ngoại nhập.

Có thể thấy, các đối tượng đã hình thành một quy trình khép kín: từ cung cấp nguyên liệu, sản xuất, in ấn bao bì đến phân phối ra thị trường. Thủ đoạn không mới, nhưng được tổ chức chặt chẽ, lợi dụng tâm lý sính ngoại, ham trắng nhanh của một bộ phận người tiêu dùng để trục lợi.

Âm thầm len lỏi ra thị trường

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, sản phẩm từ "công xưởng" này được tiêu thụ thông qua nhiều đầu mối, với giá nhập chỉ hơn 1,3 triệu đồng/thùng (120 hũ), các loại kem này sau đó được bán ra thị trường với mức giá chênh lệch lớn.

Từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ ra thị trường với số lượng lớn sản phẩm đã đến tay người tiêu dùng, thu lợi bất chính ước tính hàng tỷ đồng.

Đáng lo ngại, phần lớn người mua không hề biết mình đang sử dụng sản phẩm giả, kém chất lượng. Những lời quảng cáo "trắng nhanh", "hiệu quả tức thì" đã trở thành cái bẫy đánh trúng tâm lý làm đẹp cấp tốc.