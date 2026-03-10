Triệt phá cơ sở 'biến' nước lã và 'axit trôi nổi' thành dấm ăn số lượng lớn

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Ninh Bình chủ trì, phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9 và Công an xã Ý Yên bất ngờ kiểm tra hộ kinh doanh Quang Minh (tại thôn Quyết Tiến 1, xã Ý Yên) do Vũ Văn Dũng điều hành.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn công tác phát hiện cơ sở này đang sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu "Dấm Hoàng Hải" nhưng không đảm bảo chất lượng, thành phần hoàn toàn khác xa so với thông tin ghi trên nhãn và bản tự công bố sản phẩm đã báo cáo với cơ quan chức năng.

Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ: 12.000 chai dấm thành phẩm loại 450ml chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Khoảng 1,5 tấn nguyên liệu là axit axetic tinh khiết không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng. Hơn 50.000 nguyên phụ liệu phục vụ đóng gói gồm vỏ chai, nắp, tem nhãn và vỏ thùng các loại. Toàn bộ dây chuyền, máy móc sản xuất dấm giả.

Day chuyền sản xuất dấm giả của Vũ Văn Dũng. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình.

Theo cơ quan điều tra, việc triệt phá kịp thời cơ sở này đã ngăn chặn khoảng 1 triệu lít dấm giả chuẩn bị được tung ra thị trường.

Cơ quan chức năng nhận định, hành vi của Vũ Văn Dũng không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh lành mạnh và đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người tiêu dùng.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Văn Dũng (SN 1984, trú tại xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) về hành vi "Sản xuất hàng giả là thực phẩm".

Qua vụ việc này, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo: các doanh nghiệp, hộ kinh doanh: phải tuân thủ tuyệt đối quy định pháp luật, không vì lợi nhuận mà sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị điều tra, xử lý nghiêm để răn đe.

Vụ án được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy.