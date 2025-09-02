Su-30MKII thả mồi bẫy trên bầu trời, người dân hò reo tán thưởng

Khối xe, pháo quân sự hiện đại tiến qua lễ đài

Mở đầu là khối xe tăng T-54B và T-55. Đây là những "pháo đài" thép, được trang bị pháo 100 mm, cùng hệ thống súng máy, có hỏa lực mạnh, sức cơ động cao. Đặc biệt, phiên bản T-54B được cải tiến, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại. Trong các chiến dịch lịch sử như Đường 9 - Nam Lào, Quảng Trị, Tây Nguyên, Chiến dịch Hồ Chí Minh, những chiếc xe tăng này đã lập nên chiến công hiển hách, viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc.

Khối xe tăng T-90S và T-62, do xe tăng T90SK chỉ huy dẫn đầu. Xe tăng T-62 với pháo chính 115 mm. Tiếp đó là xe T-90S, một trong những dòng xe tăng hiện đại, với kíp xe ba người, trang bị pháo 125 mm, súng máy song song và đặc biệt khả năng bắn tên lửa qua nòng pháo. Những vũ khí này có ưu thế hỏa lực thông minh vượt trội, sức cơ động cao, cùng hệ thống điều khiển hỏa lực nhanh chóng, chính xác, có nhiều thành tích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, khẳng định vị thế của lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam anh hùng.

Các khối xe tăng lần lượt tiến qua lễ đài

Xe T-90S, một trong những dòng xe tăng hiện đại, với kíp xe ba người, trang bị pháo 125 mm, súng máy song song và đặc biệt khả năng bắn tên lửa qua nòng pháo

Khối xe thiết giáp tiến qua lễ đài

Tiếp theo là Khối xe thiết giáp lội nước. Dẫn đầu là xe trinh sát BRĐM-2, trang bị súng máy 14,5 mm và súng máy song song 7,62 mm, kíp xe ba người, sẵn sàng trinh sát thần tốc trên mọi địa hình.

Kế đến là xe chiến đấu bộ binh BMP-1 với pháo nòng trơn 73 mm, súng máy song song 7,62 mm và tên lửa B72.

Xe BMP-2 với pháo 30 mm, súng máy song song 7,62 mm và tên lửa B89, chở theo tiểu đội bộ binh, tác chiến hiệu quả cả trên bộ lẫn dưới nước.

Khối xe thiết giáp (Ảnh chụp màn hình)

Đặc biệt, xe chỉ huy thông tin BTR-60PU, được Việt Nam cải tiến, là tổng trạm thông tin cơ động, bảo đảm chỉ huy thông suốt trong mọi tình huống, đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập tại các đơn vị Bộ binh cơ giới và Tăng thiết giáp toàn quân.

Ngoài ra, khối xe thiết giáp do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất. Dẫn đầu là xe chiến đấu bộ binh XCB-01 được trang bị pháo nòng trơn 73 mm, súng phòng không 12,7 mm, súng đại liên 7,62 mm và tên lửa chống tăng B72.

Tiếp theo là xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02, xe được trang bị súng máy phòng không 12,7 mm và đại liên 7,62 mm.

Tên lửa chiến lược Scud-B - Hỏa lực mặt đất chiến lược tầm xa, biểu tượng của sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam (Ảnh chụp màn hình)

Tên lửa chiến lược Scud-B - Hỏa lực mặt đất chiến lược tầm xa, biểu tượng của sức mạnh và ý chí "Quyết chiến - Quyết thắng". Đây là nền tảng để xây dựng Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Khối xe pháo lực lượng Pháo binh - Tên lửa bờ của Hải quân nhân dân Việt Nam ra đời cùng với quá trình xây dựng, trưởng thành của Quân chủng Hải quân.

Dẫn đầu đội hình là các xe bệ phóng tổ hợp tên lửa Redut-M và Bastion - Những hệ thống tên lửa sở hữu tầm bắn hàng trăm km, được trang bị nhiều chế độ chiến đấu hiện đại, hiệu quả cao; là biểu tượng sức mạnh phòng thủ, tạo thành lá chắn thép bảo vệ vững chắc biển, đảo của Tổ quốc.

Với khả năng cơ động linh hoạt và sức công phá mạnh mẽ, các tổ hợp Redut-M và Bastion khẳng định vị thế tiên phong trong lực lượng tên lửa hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam (Ảnh chụp màn hình)

Với khả năng cơ động linh hoạt và sức công phá mạnh mẽ, các tổ hợp Redut-M và Bastion khẳng định vị thế tiên phong trong lực lượng tên lửa hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel nghiên cứu và sản xuất

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel nghiên cứu và sản xuất. Tổ hợp bao gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe radar, xe bệ phóng, xe vận chuyển - nạp tên lửa và các loại đạn tên lửa đối hạm có tầm bắn khác nhau.

Tổ hợp có nhiệm vụ quan sát mặt biển, thu thập, xử lý thông tin; lựa chọn mục tiêu cần tiêu diệt và thực hiện đòn đánh tên lửa trong điều kiện tác chiến hiện đại.

Đây là một trong những thành phần nòng cốt của hệ thống phòng thủ bờ biển, có thể giáng những đòn tên lửa với uy lực mạnh, tiêu diệt các mục tiêu của đối phương; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tổ hợp Tên lửa Phòng không S-125-VT do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội nghiên cứu, cải tiến và hiện đại hoá, có ưu điểm vượt trội về khả năng cơ động nhanh, cự ly tiêu diệt mục tiêu xa hơn và hiệu quả chiến đấu cao hơn. Trong các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, S-125VT luôn đạt thành tích xuất sắc, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện nay.

Tổ hợp Phương tiện bay Không người lái do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội nghiên cứu sản xuất (Ảnh chụp màn hình)

Tiếp theo là Tổ hợp Phương tiện bay Không người lái do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội nghiên cứu sản xuất, bao gồm các UAV trinh sát phát hiện, nhận dạng mục tiêu với độ chính xác cao và các UAV chiến đấu cấp chiến thuật có khả năng tấn công hiệu quả các mục tiêu mặt đất.

Cuối đội hình là xe chở UAV cảm tử do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam sản xuất. Các UAV này có thể được trang bị các loại vũ khí khác nhau để tấn công các mục tiêu bọc thép hoặc được sử dụng cho mục đích trinh sát, giám sát và cứu hộ cứu nạn.

Các phương tiện, khí tài do Việt Nam tự nghiên cứu, sản xuất khẳng định tính tự chủ của ngành Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam.