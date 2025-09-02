Nhộn nhịp những chuyến xe đưa đón đại biểu, người có công dự lễ A80

Thượng úy Tạ Anh Tuấn (Phòng An ninh kinh tế, Công an Hà Nội) là một trong số các cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ đưa đoàn cựu chiến binh, người có công vào khu vực ưu tiên theo dõi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Thượng úy Tạ Anh Tuấn cùng đồng đội "trắng đêm" thực hiện nhiệm vụ, luôn sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn các đại biểu là cựu chiến binh, người có công về tham dự ngày hội lớn của đất nước. Ảnh: Xuân Tùng

Càng về sáng 2/9, những chuyến xe đưa đón người có công thêm nhộn nhịp. Ảnh: Xuân Tùng

Thiếu tá Vũ Thị Thanh Nga (Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội) thắt dây an toàn cựu chiến binh trước khi xe khởi hành. Ảnh: Xuân Tùng

Thiếu tá Vũ Thị Thanh Nga ân cần trò chuyện, hỏi thăm các cựu chiến binh, người có công về dự lễ. Ảnh: Xuân Tùng

Được biết, đoàn xe trên khu vực đường Điện Biên Phủ cùng các điểm đón khác sẽ tham gia hỗ trợ đưa đón hơn 6.000 đại biểu đến từ 126 xã, phường của thành phố Hà Nội và 33 tỉnh, thành phố về dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đón tiếp đoàn đại biểu từ các tỉnh về dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Các chuyến được triển khai nhanh gọn, đưa đón các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Xuân Tùng