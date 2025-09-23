Siêu bão số 9 đang giật cấp 17, ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng có thể tan hoang khi bão đổ bộ

Bão số 9 vẫn đang duy trì giật trên cấp 17 trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 23/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16-17 (184-221km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Bão số 9 đang giật cấp 17 trên Biển Đông.

Hồi 13 giờ ngày 24/9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/h và bắt đầu suy yếu. Tâm bão ở khoảng 21,7°N – 112,6°E, trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 480 km về phía đông. Cường độ bão duy trì cấp 15-16, giật trên cấp 17. Vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 18,0°N, phía đông kinh tuyến 110,5°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4 cho vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, cấp 3 cho phía đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Đến 01 giờ ngày 25/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 20-25 km/h và suy yếu dần. Tâm bão ở khoảng 21,6°N – 110,0°E, trên khu vực phía bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 220 km về phía đông. Cường độ giảm xuống cấp 12-13, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 18,5°N, phía tây kinh tuyến 115,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4 cho vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông, cấp 3 cho khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Đến 13 giờ ngày 25/9, bão đổi hướng tây tây nam, tốc độ 20-25 km/h và tiếp tục suy yếu thêm. Tâm bão ở khoảng 21,3°N – 107,8°E, trên vùng biển ven bờ Quảng Ninh – Hải Phòng. Cường độ giảm xuống cấp 9-10, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 19,0°N, phía tây kinh tuyến 112,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 đối với khu vực Vịnh Bắc Bộ, các tỉnh Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Hồi 13 giờ ngày 26/9, bão di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 25 km/h, sau đó đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 20,6°N – 102,4°E, trên khu vực Thượng Lào. Cường độ gió dưới cấp 6.

Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10,0m; biển động dữ dội.

Từ ngày 24/9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Từ tối và đêm 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, sóng biển cao 4,0-6,0m; biển động dữ dội.

Ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,5-0,8m. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Từ sáng ngày 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ragasa là cơn bão mạnh nhất thế giới từ đầu năm 2025

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, các dự báo mới nhất cho thấy một bức tranh khá rõ ràng về bão số 9: về quỹ đạo, hơn 90% mô hình thống nhất cao, chứng tỏ dòng dẫn đường đang rất mạnh và ổn định. Nhưng ở khía cạnh cường độ, kết quả lại khác biệt đáng kể. Phần lớn mô hình dự báo Ragasa sẽ suy yếu nhanh từ sáng 24/9, từ cấp 16–17 có thể xuống còn cấp 8–9, tùy thuộc vào mỗi mô hình, mỗi Trung tâm dự báo quốc tế.

Sự trái ngược này nói lên nhiều điều. Quỹ đạo dự báo thống nhất vì dòng dẫn đường đang rất mạnh. Cường độ dự báo thì ngược lại, bởi mô hình hiện nay vẫn chưa mô phỏng tốt những quá trình phức tạp bên trong cơn bão.

Ragasa lại xuất hiện vào đúng thời kỳ giao mùa, khi nhiều hệ thống thời tiết, đại dương, địa hình cùng tương tác. Đây mới là thách thức thật sự đối với dự báo viên, đòi hỏi phải hiểu sâu, học kỹ, không ngừng cập nhật các công nghệ mới nhất để đưa ra những dự báo chính xác.

Theo Mạng lưới Thời tiết (TWN), tổ chức phân tích khí tượng tại Canada, siêu bão Ragasa đạt sức gió 270 km/h và duy trì ở mức này trong thời gian ngắn khi đổ bộ vào quần đảo Babuyan ở phía bắc Philippines hôm 22/9.

Sức gió này khiến nó vượt lên hai siêu bão khác trong năm nay là Erin ở phía bắc Đại Tây Dương vào tháng 8 và Errol ở phía đông Ấn Độ Dương vào giữa tháng 4, trở thành cơn bão mạnh nhất thế giới tính từ đầu năm.

Theo định nghĩa của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, bão đạt sức gió từ 252 km/h trở lên được phân loại vào Cấp 5 trên thang đo 5 cấp độ bão Saffir-Simpson.

Bão ở cấp độ này có khả năng gây hủy diệt gần như toàn bộ các công trình khi quét qua, quật ngã cây cối, cột điện và khiến khu vực ảnh hưởng rơi vào tình trạng mất điện, nước kéo dài.

Hiện chưa có thống kê đầy đủ về thương vong và thiệt hại do Ragasa gây ra ở Philippines, nhưng dữ liệu sơ bộ cho thấy một người thiệt mạng và một số người bị thương do sạt lở đất ở miền bắc nước này khi bão quét qua.

Siêu bão Ragasa hình thành từ áp thấp nhiệt đới tối 18/9 và đã tăng 9 cấp trong bốn ngày. Tây Bắc Thái Bình Dương năm 2024 từng ghi nhận ba siêu bão Yagi, Gaemi và Krathon. Trong đó, Yagi đổ bộ Việt Nam gây gió lớn, sạt lở, lũ quét, ngập lụt, khiến 318 người chết, 26 người mất tích, thiệt hại gần 84.000 tỷ đồng.

Theo dự báo, từ tháng 10 đến 12, số bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ nhiều hơn trung bình nhiều năm, với hơn 4 cơn, trong đó 2 cơn có khả năng đổ bộ trực tiếp.