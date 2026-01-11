Lãnh đạo Greenland ra tuyên bố 'cứng rắn' trước cảnh báo của ông Trump

Tờ Guardian ngày 10/1 đưa tin, lãnh đạo 5 đảng phái chính trị lớn trong nghị viện Greenland, bao gồm cả Thủ hiến Jens-Frederik Nielsen, đã ra tuyên bố chung nhằm khẳng định quyền tự quyết của người dân trên hòn đảo.

"Chúng tôi không muốn là người Mỹ, chúng tôi không muốn là người Đan Mạch, chúng tôi muốn là người Greenland. Tương lai của Greenland phải do người dân trên hòn đảo này quyết định, không một quốc gia nào khác được phép can thiệp vào vấn đề này. Chúng tôi không chịu áp lực phải đưa ra quyết định vội vàng, nhưng cũng không trì hoãn", tuyên bố chung nêu rõ.

Đảo Greenland. Ảnh: NYT

Tuyên bố được ký bởi ông Nielsen, người tiền nhiệm Múte B. Egede, cùng các chính trị gia Pele Broberg, Aleqa Hammond và Aqqalu C. Jerimiassen. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington "sẽ làm điều gì đó, dù Greenland có thích hay không".

"Greenland có ý nghĩa sống còn đối với an ninh quốc gia Mỹ. Nếu chúng tôi không làm gì, Nga hay Trung Quốc sẽ vào cuộc. Vì lẽ đó, Mỹ sẽ hành động với Greenland, dù theo cách nhẹ nhàng hoặc phải theo cách khó khăn hơn", ông Trump nhấn mạnh.

Vào ngày 8/1, người đứng đầu phái đoàn đại diện của Greenland tại Mỹ Jacob Isbosethsen cũng nói với truyền thông rằng: "Greenland không phải để bán. Tôi nghĩ Thủ hiến Jens-Frederik Nielsen và Ngoại trưởng Vivian Motzfeldt đã nói rất rõ điều này. Lãnh thổ của chúng tôi thuộc về người dân Greenland".

Trong cuộc thăm dò vào cuối năm 2025, có khoảng 85% người dân Greenland phản đối việc Mỹ kiểm soát hòn đảo. Những người phản đối e ngại chi phí sinh hoạt và y tế đắt đỏ tại Mỹ, đồng thời quan ngại về tỷ lệ tội phạm. Cùng lúc, nhiều người dân tại đây cũng ủng hộ việc độc lập hoàn toàn khỏi Đan Mạch, bất chấp việc vẫn tiếp tục dựa vào sự hỗ trợ tài chính của chính quyền Copenhagen.