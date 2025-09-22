Siêu bão Ragasa quần thảo trên Biển Đông, giật cấp 17 trong 3 ngày liên tiếp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 22/9, vị trí tâm siêu bão Ragasa ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 124,1 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippin) khoảng 230km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16-17 (184-221km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Vị trí và đường đi của siêu bão Ragasa.

Dự báo đến 1 giờ ngày 23/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc – 119,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh cấp 17, giật trên cấp 17. Vùng nguy hiểm nằm phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Bắc, phía Đông kinh tuyến 117,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4, khu vực Bắc Biển Đông phía Đông.

Hồi 1 giờ ngày 24/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, vào sâu hơn Biển Đông. Vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc – 114,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 490km về phía Đông. Sức gió mạnh cấp 16–17, giật trên cấp 17. Vùng nguy hiểm nằm phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Bắc, phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4, khu vực Bắc Biển Đông phía Bắc.

Hồi 1 giờ ngày 25/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15–20km/h và có xu hướng suy yếu dần. Vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc – 110,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh cấp 14–15, giật trên cấp 17. Vùng nguy hiểm nằm phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Bắc, kinh tuyến 108,0–116,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4, khu vực phía Tây Bắc Biển Đông và vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Dự báo tác động của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10,0m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió rất mạnh, sóng rất lớn.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết bão sẽ mạnh nhất trong ngày 22-23/9. Đài Nhật Bản dự báo có thể lên đến 195 km/h (cấp 16), giật trên 17; Trung Quốc nhận định có thể đạt 223 km/h (trên cấp 17), giật trên 17; Hong Kong (Trung Quốc) dự báo 240 km/h (trên cấp 17).

Có hai kịch bản di chuyển của bão. Thứ nhất ngày 24/9, khi tới vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), do ma sát địa hình, bão sẽ giảm cấp và vào vịnh Bắc Bộ tiếp tục giảm 2-4 cấp.

Thứ hai, kịch bản xấu hơn, bão vào Biển Đông di chuyển chủ yếu theo hướng tây, quỹ đạo đi thấp hơn thì cường độ suy giảm ít hơn, tác động của gió mạnh và sóng lớn trên vịnh Bắc Bộ sẽ cao hơn. Với kịch bản này, ven biển Bắc Bộ, ven biển từ Thanh Hóa đến Huế sẽ có gió bão rất mạnh, kèm mưa lớn.

Ngoài ra, theo ông Lâm, hiện nay ở phía Bắc có khối không khí lạnh đầu mùa đang di chuyển xuống. Tương tác của không khí lạnh với bão trong những ngày tới sẽ khiến cho quỹ đạo và cường độ của bão thêm phức tạp, các dự báo xa (sau 3 ngày) hiện có độ phân tán lớn.

"Hai kịch bản nói trên chỉ lệch bắc hoặc lệch nam 50-100 km nhưng cường độ bão khi vào gần bờ biển Việt Nam sẽ rất khác nhau, hệ quả tác động cũng sẽ rất khác nhau. Cần tiếp tục cập nhật các dự báo theo dữ liệu quan trắc và phân tích tiếp theo", ông Lâm nói.

Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã có 8 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới. Gần nhất là bão Mitag đổ bộ Trung Quốc hôm qua, không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Bão Tapah không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam nhưng hoàn lưu gây mưa lớn, sạt lở ở một số tỉnh miền núi phía Bắc.