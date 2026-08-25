Diễn viên Kiều Thanh bị khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 25/8, Công an TP Hà Nội cho biết từ việc điều tra một đường dây sản xuất, mua bán dụng cụ sử dụng ma túy, Công an phường Yên Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội mở rộng truy xét, phát hiện đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với quy mô lớn trên địa bàn thành phố.

Trong quá trình điều tra, công an phát hiện Kiều Thị Thanh cùng một số người đang sử dụng heroin và ma túy đá. Theo cơ quan điều tra, Thanh thường xuyên tụ tập người nghiện đến nhà sử dụng ma túy, đồng thời bán ma túy cho những người có nhu cầu để kiếm lời, lấy tiền phục vụ việc sử dụng ma túy.

Diễn viên Kiều Thanh. Ảnh: Đ.X.

Qua truy xét, cảnh sát xác định đường dây hoạt động tương đối kín kẽ, các đối tượng chủ yếu liên lạc, giao dịch qua mạng xã hội. Từ những đầu mối mua bán ma túy, lực lượng chức năng tiếp tục lần theo các nhóm tiêu thụ và tổ chức sử dụng, phát hiện thêm nhiều nhóm thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy tại nhà.

Đáng chú ý, một số người từng có tiền án liên quan đến ma túy vẫn tiếp tục tái phạm. Những người này đặt mua ma túy qua ứng dụng Telegram, sau đó tụ tập tại nhà để sử dụng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 82 bị can về các tội sản xuất công cụ sử dụng ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và các hành vi liên quan.

Trong số này, Kiều Thị Thanh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng và làm rõ những mắt xích liên quan trong đường dây để xử lý theo quy định pháp luật.