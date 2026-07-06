Biển Đông ảnh hưởng mạnh bởi siêu bão Ba Vì, cảnh báo an toàn trên các vùng biển trong những ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/7, vị trí tâm siêu bão Ba Vì (tên quốc tế là bão Bavi) ở khoảng 14,3 độ vĩ bắc - 145,1 độ kinh đông. Cường độ bão cấp 17 (mức gió cao nhất trên thang cấp gió Beaufort), giật trên cấp 17. Hiện siêu bão cách miền Trung Philippines trên 2.000 km về phía Đông.

Tính toán của các mô hình dự báo cũng như các Trung tâm dự báo bão thế giới cho thấy trong 24 giờ tới, siêu bão Ba Vì di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ trung bình khoảng 20 km/h.

Trong thời gian từ ngày 6-9/7, bão vẫn duy trì cường độ cấp siêu bão, hướng di chuyển chủ đạo là Tây Tây Bắc. Trong khoảng thời gian từ ngày 10/7, siêu bão Ba Vì có khả năng đổi hướng Tây Bắc, hướng về phía Bắc khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Du khách cần cập nhật thông tin dự báo khi du lịch các vùng biển trong 1 tuần tới do ảnh hưởng của bão Ba Vì.

Cơ quan khí tượng nhận định, siêu bão Ba Vì chưa có dấu hiệu đi vào Biển Đông nhưng có khả năng gây gió mạnh trên toàn bộ Biển Đông giai đoạn cuối tuần tới. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão Ba Vì.

Do ảnh hưởng hút gió của siêu bão, gió Tây Nam trên khu vực giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) từ ngày 9/7 cũng có xu hướng mạnh lên. Cường độ gió Tây Nam trong các ngày 9-117 ở khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Dù siêu bão Bavi hiện còn cách Biển Đông hơn 2.000 km và chưa có dấu hiệu đi vào khu vực này, người dân và du khách có kế hoạch nghỉ dưỡng, tham quan hoặc tham gia các hoạt động trên biển trong những ngày tới vẫn cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết.

Du khách trước khi khởi hành nên cập nhật dự báo thời tiết, tuân thủ khuyến cáo của cơ quan chức năng và đơn vị lữ hành, đồng thời sẵn sàng điều chỉnh lịch trình nếu biển động hoặc có cảnh báo thời tiết nguy hiểm để bảo đảm an toàn.