Hô biến "trâu Ấn Độ" thành "trâu sấy Tây Bắc", Hải Sapa TV đối diện mức án nào?

Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Hải (tên thường gọi Hải Sapa TV), sinh năm 1986, trú tại số 051, 052 đường D1, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai và các cá nhân, tổ chức có liên quan về hành vi “Lừa dối khách hàng”; “Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại tỉnh Lào Cai.

Lực lượng chức năng xác định, Hải Sapa TV đã lợi dụng ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên k‎ý hợp đồng tiêu thụ bán sản phẩm “thịt trâu sấy khô tê cay” do Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam nhập nguyên liệu thịt trâu đông lạnh Ấn Độ về sản xuất, sau đó Vũ Hoàng Hải và vợ quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội là “thịt trâu sấy đặc sản tây bắc” và in logo của Hải SapaTV để bán ra thị trường.

Hải Sapa TV tại cơ quan công an. (Ảnh: Lâm Bùi)

Qua điều tra, từ năm 2022 đến năm 2025, Bùi Thị Kim Tuyên đã mua của Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam số lượng lớn “thịt trâu sấy khô tê cay” với số tiền 30 tỷ đồng để bán ra thị trường.

Lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Hoàng Hải để điều tra về hành vi “Lừa dối khách hàng”; khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Hà, sinh năm 1982, thường trú tại tổ dân phố số 16 Cốc Lếu, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai là Giám đốc Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam; Bùi Thị Kim Tuyên, sinh năm 1988 (vợ Vũ Hoàng Hải) về tội “Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Càng nổi tiếng càng phải tuân thủ quy định pháp luật

Trao đổi với VOV.VN, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng VP Luật sư Chính pháp, đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: "Theo thông tin cơ quan chức năng công bố, vụ án liên quan đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt trâu sấy. Cơ quan điều tra đang làm rõ việc sản phẩm sử dụng nguyên liệu thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ nhưng được quảng bá với thông tin gắn với “đặc sản Tây Bắc”, cũng như các vấn đề về hoạt động kế toán và trách nhiệm của từng cá nhân liên quan".

Theo vị luật sư, đối với tội Lừa dối khách hàng, Điều 198 Bộ luật Hình sự quy định người thực hiện hành vi gian dối trong mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, nếu đủ điều kiện cấu thành tội phạm, có thể bị phạt tiền hoặc cải tạo không giam giữ; trường hợp có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, dùng thủ đoạn xảo quyệt hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên thì có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng VP Luật sư Chính pháp, đoàn Luật sư TP Hà Nội). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

"Như vậy, mức hình phạt tù cao nhất đối với tội danh này là 5 năm tù, ngoài ra còn có thể bị phạt tiền và cấm hành nghề, làm công việc nhất định", Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường nhận định.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, một người bình thường kinh doanh hàng hóa gian dối có thể bị xử lý thì người nổi tiếng càng không thể được miễn trách nhiệm Hình sự chỉ vì họ có hàng triệu người theo dõi. Thậm chí, sức ảnh hưởng càng lớn thì hậu quả xã hội của hành vi càng có thể lớn hơn. Một thông tin gian dối được một người có hàng trăm nghìn hoặc hàng triệu người theo dõi đưa ra có thể nhanh chóng tiếp cận một lượng khách hàng rất lớn.