Diễn viên Kiều Thanh khai gì về vụ ma túy?

Kiều Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 82 bị can về các tội sản xuất công cụ sử dụng ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và các hành vi liên quan.

Trong số các bị can bị khởi tố có Kiều Thị Thanh, hay diễn viên Kiều Thanh (45 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trên bản tin VTV, Kiều Thanh khai nhận, bạn bè mời uống bia, rượu, sau này mới biết trong đó có pha ma túy tổng hợp.

Bản thân là diễn viên, Kiều Thanh thừa nhận việc dùng chất cấm là không nên và cần xem xét lại, ảnh hưởng đến công chúng và như vậy là sai trái.

Tuy nhiên quá trình điều tra xác định, để có tiền phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy, Thanh đã bán ma túy cho các đối tượng nghiện để kiếm lời, đồng thời thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy tại nhà.

Tại thời điểm kiểm tra, Kiều Thanh đang cùng một số đối tượng sử dụng heroin và ma túy đá.

Các đối tượng liên quan đến vụ án.

Trước đó, từ việc triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán dụng cụ sử dụng ma túy, Công an phường Yên Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội tiếp tục truy vết, mở rộng điều tra và phát hiện đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng trong đường dây hoạt động kín kẽ, chủ yếu giao dịch qua mạng xã hội. Từ các đầu mối mua bán, cơ quan Công an tiếp tục lần theo những nhóm tiêu thụ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, qua đó phát hiện thêm nhiều ổ nhóm thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy.

Đáng chú ý, dù từng có tiền án liên quan đến ma túy, một số đối tượng liên quan vụ việc vẫn tiếp tục tái phạm, đặt mua ma túy qua ứng dụng Telegram rồi tụ tập sử dụng tại nhà.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.