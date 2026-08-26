Tổng thống Zelensky tiết lộ "món quà lớn" Ukraine vừa nhận được khiến Nga "ngồi trên đống lửa"

Ukraine nhận thêm tên lửa từ đối tác

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh Tf1info

Phát biểu tại một cuộc họp báo, theo UATV English, ông Zelensky cho biết Ukraine đã nhận được “một ít” tên lửa Patriot nhưng từ chối tiết lộ cụ thể số lượng.

“Chúng tôi cần nhiều hơn”, ông nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine cho biết các đối tác cũng đã xác nhận cung cấp một số hệ thống phòng không Crotale cùng tên lửa dành cho các hệ thống này. Bên cạnh đó, Ukraine đã nhận được tên lửa đánh chặn AIM, loại tên lửa được sử dụng trong các hệ thống phòng không tầm trung NASAMS.

Trong một cuộc gặp riêng với Tổng thống Estonia Alar Karis tại Kiev, ông Zelensky cho biết các lô tên lửa mới được chuyển giao sau hội nghị thượng đỉnh của “Liên minh những người tự nguyện” tổ chức tại thủ đô Ukraine.

Ông nói: “Chúng tôi đã nhận được – tôi sẽ không nói từ quốc gia nào – một số hệ thống phòng không Crotale cùng tên lửa cho chúng. Chúng tôi cũng nhận được tên lửa AIM. Đây là những tên lửa rất quan trọng đối với chúng tôi, được sử dụng để đánh chặn tên lửa của đối phương. Và thành thật mà nói, tôi cũng sẽ không nói quốc gia nào, nhưng chúng tôi đã nhận thêm một ít tên lửa Patriot. Bao nhiêu thì tôi không thể nói, nhưng là một ít. Chúng tôi cần nhiều hơn”.

Theo ông Zelensky, hội nghị thượng đỉnh cũng mang lại các gói hỗ trợ mới cho Ukraine ở cấp khu vực. Bỉ và Đan Mạch cam kết hỗ trợ khu vực Mykolaiv, trong khi Estonia hỗ trợ Zhytomyr. Các thành viên liên minh cũng nhất trí thúc đẩy một số dự án dành cho cựu binh Ukraine.

Bỉ và Đức đồng thời công bố các gói hỗ trợ năng lượng riêng cho Ukraine.

“Thụy Điển đang cung cấp một gói tài chính đáng kể để sản xuất UAV Ukraine. Xin cảm ơn vì điều đó”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Ukraine vẫn thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn

Theo bài viết, ông Zelensky nhiều lần cảnh báo lượng tên lửa đánh chặn mà Ukraine nhận được từ các đối tác đang thấp hơn đáng kể so với nhu cầu.

Đầu năm nay, ông cho biết Ukraine trong năm 2026 nhận được số tên lửa phòng không từ các đối tác ít hơn ba lần so với năm 2025. Các đối tác cho rằng tình trạng thiếu hụt một phần bắt nguồn từ nhu cầu vũ khí gia tăng do xung đột tại Trung Đông.

Hội nghị Liên minh Tự nguyện ngày 24/8 tại Kiev tập trung vào việc bảo đảm tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine trước mùa đông, thu hẹp khoảng thiếu hụt 27 tỷ USD cho lực lượng phòng vệ Ukraine và thúc đẩy việc khai thông Biển Đen.

Đáng chú ý, Financial Times đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối phê duyệt việc chuyển 300 tên lửa Patriot cho Ukraine, với lý do Mỹ cần duy trì lượng dự trữ trong nước giữa lúc xung đột với Iran vẫn tiếp diễn.

Như vậy, dù Kyiv vừa nhận thêm một số tên lửa Patriot và các khí tài phòng không khác, tuyên bố mới nhất của ông Zelensky cho thấy bài toán lớn nhất của Ukraine vẫn là thiếu tên lửa đánh chặn để duy trì mạng lưới phòng không trước các đợt tấn công đường không ngày càng dày đặc.