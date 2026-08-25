Chỉ huy biệt đội "Quân đoàn Biển Đen" Ukraine tiết lộ rúng động về những "quân bài tẩy" đủ sức đánh bại Nga

Chỉ huy biệt đội "Quân đoàn Biển Đen" thuộc Tổng cục Tình báo Ukraine (HUR). Ảnh UATV

Bằng sự thẳng thắn của một người lính trực tiếp chiến đấu ở tuyến đầu, chỉ huy Ukraine mang bí danh "Số Chín" (Ninth) đã đưa ra nhiều nhận định sắc sảo về cuộc đua công nghệ quân sự và chiến lược đối phó với Moscow.

Cuộc đua công nghệ và những "quân bài tẩy" chưa từng công bố

Mở đầu cuộc trao đổi, vị chỉ huy xác nhận Ukraine đã nhanh chóng thích ứng với chiến thuật mới của Nga khi đối phó với dòng drone tự sát trang bị động cơ phản lực (Shahed cải tiến). Nhờ cải tiến tốc độ vượt mốc 400 km/h, các tổ hợp đánh chặn nội địa đang từng bước làm vô hiệu hóa các mối đe dọa từ trên không. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây mới chỉ là "bước thứ hai" trong chiến lược dài hơi, và Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng các bước tiếp theo để đón đầu đối phương.

“Họ từng nói Ukraine không có quân bài tẩy nào trong tay, nhưng thực tế chúng tôi nắm giữ cả một bộ bài lớn”, vị chỉ huy Ukraine nhấn mạnh, đồng thời hé lộ các chương trình phát triển tên lửa nội địa đang gấp rút hoàn thiện để bảo vệ bầu trời trước vũ khí chiến thuật của Nga.

Làm chủ Biển Đen bằng hạm đội không người lái (USV)

Chuyển hướng sang khu vực Biển Đen, vấn đề bảo vệ các tuyến hàng hải và xuất khẩu ngũ cốc sống còn của Ukraine được đặt lên hàng đầu. Trước sức ép từ Nga nhằm phá hoại các tàu chở lương thực, lực lượng Ukraine đang triển khai một hệ thống phòng thủ nhiều lớp dọc bờ biển, kết hợp giữa các nhóm cơ động và hạm đội xuồng không người lái (USV) tối tân.

Theo "Số Chín", chiến lược phát triển hệ thống không người lái của Ukraine đã buộc hạm đội, máy bay và trực thăng của Nga phải dè chừng, không còn tự do tung hoành trên vùng biển nước này. Dù Nga sở hữu tiềm lực khổng lồ với hạm đội tàu chiến đắt đỏ, mô hình tác chiến tinh gọn, linh hoạt của Ukraine lại chứng minh hiệu quả vượt trội. Thậm chí, các công nghệ này hiện đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các quốc gia vùng Baltic và các nước có quy mô nhỏ hơn.

Số phận cầu Crimea và chiến lược toàn diện

Khi được hỏi thẳng về việc tại sao cầu Crimea vẫn sừng sững tồn tại, vị chỉ huy đưa ra câu trả lời đầy sức nặng: “Cây cầu sẽ không còn đứng vững ngay khi có quyết định từ Tổng thống Zelensky”.

Ông khẳng định việc tiêu hủy cây cầu này chưa từng là "bất khả kháng" về mặt kỹ thuật, mà hoàn toàn phụ thuộc vào thời điểm và mệnh lệnh chiến lược từ cấp cao nhất. Những cuộc tập kích trước đây chỉ nhằm mục đích dằn mặt và gây tổn thất chuỗi hậu cần, chứng minh rằng một đợt tấn công tổng lực hoàn toàn có thể san bằng công trình này.

Đánh giá về khả năng tái kiểm soát bán đảo Crimea, vị chỉ huy cho rằng viễn cảnh này đang ngày càng thực tế hơn bao giờ hết. Việc Ukraine liên tục cắt đứt các tuyến hậu cần, phá hủy hệ thống radar phòng thủ ven biển tại Krasnodar Krai và áp đảo hành lang hàng hải đã đặt lực lượng Nga vào thế bị động.

Sự lột xác của lực lượng quốc phòng Ukraine

Khép lại cuộc phỏng vấn, vị chỉ huy Ukraine tự hào chia sẻ về bước chuyển mình của quân đội Ukraine trong cuộc chiến toàn diện. Không chỉ dựa dẫm vào viện trợ nước ngoài, các kỹ sư và binh sĩ Ukraine đã tự nghiên cứu, phát triển thành công các dòng phương tiện bọc thép nội địa vượt trội cả về độ bền lẫn khả năng thực chiến so với nhiều mẫu mã hàng đầu thế giới.

“Chính những chiến binh Ukraine đã chứng minh sức mạnh của mình trên chiến trường. Giờ đây, các chuyên gia quân sự từ Đức hay Pháp đều phải đến đây để học hỏi kinh nghiệm thực chiến từ chúng tôi", ông kết luận.