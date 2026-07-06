Siêu bão Bavi mạnh cấp 17: Có thể gây gió mạnh khắp Biển Đông cuối tuần tới

Chiều 5/7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão số 1 (Maysak) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Trong chiều và đêm cùng ngày, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu và tan dần, không còn ảnh hưởng đến Việt Nam.

Trong khi đó, tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, siêu bão Bavi đang hoạt động với cường độ rất mạnh. Đây là siêu bão thứ ba xuất hiện trên khu vực này trong năm nay, sau Sinlaku và Mekkhala.

Dự báo đường đi siêu bão Bavi của cơ quan khí tượng Nhật Bản. Nguồn: NCHMF

Lúc 16h ngày 5/7, tâm siêu bão Bavi ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc và 147,6 độ Kinh Đông, cách khu vực miền Trung Philippines khoảng 2.500km về phía Đông. Bão có cường độ cấp 17 (mức cao nhất trên thang gió Beaufort), gió giật trên cấp 17.

Theo các mô hình dự báo và nhận định của các trung tâm dự báo bão trên thế giới, trong 24 giờ tới, siêu bão Bavi sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ trung bình khoảng 20km/h.

Từ ngày 6-9/7, bão được dự báo vẫn duy trì cường độ siêu bão và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Đến khoảng ngày 10/7, bão có khả năng đổi hướng sang Tây Bắc, hướng về khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khả năng siêu bão Bavi đi vào Biển Đông hiện không cao, với xác suất dưới 10%. Tuy nhiên, do cường độ rất mạnh, bão vẫn có thể ảnh hưởng đến vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông trong khoảng thời gian từ ngày 9-11/7.

Đáng chú ý, hoàn lưu và hiệu ứng hút gió của siêu bão Bavi có thể khiến gió mùa Tây Nam trên khu vực giữa và Nam Biển Đông mạnh lên từ ngày 9/7.

Trong các ngày 9-11/7, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa), có khả năng xuất hiện gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Cơ quan khí tượng cho biết đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của siêu bão Bavi để kịp thời cập nhật các bản tin dự báo và cảnh báo.