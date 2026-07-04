Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lúc 17h hôm nay 4/7, vị trí tâm bão số 1 Maysak trên khu vực ven biển Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo đến 4h ngày 5/7, bão số 1 trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), đổi hướng Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Bão số 1 Maysak giật cấp 11 trên khu vực ven biển Quảng Ninh, biển động rất mạnh. (Ảnh minh họa)

Đến 16h ngày 5/7, bão số 1 Maysak trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 10-15km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Tác động của bão số 1, vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) nguy cơ gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 2-4,5m, biển động rất mạnh.

Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Ven biển các tỉnh/thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10-11, sóng cao 2-3,5m, nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m.

Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ.

Từ chiều tối 4/7 đến hết ngày 5/7, Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Trong đó, khu Đông Bắc Bắc Bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 150-250mm, có nơi trên 400mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, ảnh hưởng của hoàn lưu bão, đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.