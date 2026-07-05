Siêu bão Ba Vì giật trên cấp 17 có vào Biển Đông?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (5/7) bão số 1 (Maysak) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Nam của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), trong chiều và đêm nay bão Maysak tiếp tục suy yếu và tan dần, không còn ảnh hưởng đến Việt Nam.

Ngoài bão số 1 (Maysak) đã yếu và tan đi, thì lúc này ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương một siêu bão đang hoạt động có tên là Bavi (Ba Vì). Tên bão do Việt Nam đặt. Đây là siêu bão thứ 3 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương (siêu bão số 1 là Sinlaku, siêu bão số 2 là Mekkhala), lúc 16 giờ chiều nay (5/7) vị trí tâm siêu bão Ba Vì ở vào khoảng 13.6N-147.6E, cường độ mạnh cấp 17 (mức gió cao nhất trên thang cấp gió Beaufort), giật trên cấp 17, hiện siêu bão Ba Vì cách miền Trung Philippines khoảng 2500km về phía Đông.

Siêu bão Ba Vì đang giật cấp 17 trên biển Thái Bình Dương.

Tính toán của các mô hình dự báo cũng như các Trung tâm dự báo bão thế giới cho thấy trong 24 giờ tới siêu bão BAVI di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ trung bình khoảng 20km/h; trong thời gian từ ngày ngày 6-9/7 bão Ba Vì vẫn duy trì cường độ mạnh cấp siêu bão, hướng di chuyển chủ đạo vẫn là Tây Tây Bắc; khoảng thời gian từ ngày 10/6 siêu bão Ba Vì có khả năng đổi hướng Tây Bắc, hướng về phía khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Cơ quan khí tượng đánh giá khả năng bão di chuyển vào khu vực Biển Đông là không cao, xác suất hiện tại dưới 10%, tuy nhiên với cường độ siêu mạnh thì siêu bão Ba Vì cũng có thể tác động đến vùng biển phía Đông Bắc của khu vực phía Bắc của Biển Đông trong các khoảng thời gian từ ngày 9-11/7.

Ngoài ra do ảnh hưởng hút gió của siêu bão, gió Tây Nam trên khu vực Giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) từ ngày 9/7 cũng có xu hướng mạnh lên, cường độ gió Tây Nam trong các ngày 9-11/7 ở khu vực Bắc, Giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão Ba Vì,