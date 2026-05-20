Sáng nay xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Tòa triệu tập hơn 70 cá nhân, tổ chức

Hôm nay (20/5), TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bà Tiến có 4 luật sư bào chữa, 8 đồng phạm khác của bà có gần 20 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Để công tác xét xử không gián đoạn, Tòa triệu tập hơn 70 tổ chức, cá nhân là người liên quan.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Trong vụ án, nhóm đồng phạm của bà Tiến gồm bị cáo: Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Trần Văn Sinh (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình, Bộ Y tế); Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty CP Tư vấn, đầu tư và Xây dựng SHT); Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế); Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Hoàng Xuân Hiệp (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế); Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” hoặc “Nhận hối lộ”.

Riêng bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) bị xét xử tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, dự án xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức được phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư 9.958 tỷ đồng. Quy mô mỗi dự án 1.000 giường bệnh, thực hiện từ năm 2014 - 2019.

Tuy nhiên, quá trình triển khai, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị liên quan có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Mâu thuẫn khoản tiền đưa hối lộ

Cụ thể, cơ quan tố tụng xác định Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, trình Bộ Y tế phê duyệt thuê tư vấn nước ngoài khi chưa làm rõ khả năng đáp ứng của đơn vị tư vấn trong nước; không chứng minh được tính cần thiết phải thuê tư vấn nước ngoài; có ý chỉ định thầu;...

Từ việc cố ý thuê tư vấn nước ngoài không đúng quy định, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm đề nghị Viện Kinh tế xây dựng thẩm tra dự toán làm căn cứ ký hợp đồng với đơn giá chi phí thuê tư vấn cao hơn nhiều lần quy định, gây thất thoát 70,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, hai dự án trên tồn tại nhiều vi phạm trong lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện.

Đặc biệt, các gói thầu bị phân chia không hợp lý, không bảo đảm tính đồng bộ của dự án, gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, làm tăng thời gian và phát sinh chi phí xây dựng.

Các sai phạm trên khiến hai dự án đình trệ, kéo dài từ 2021 - 2024, đã giải ngân hơn 50% tổng vốn đầu tư, gây lãng phí hơn 733,5 tỷ đồng.

Tổng cộng, hai dự án bệnh viện gây thất thoát, lãng phí cho Nhà nước hơn 803,7 tỷ đồng.

Dự án Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Đáng chú ý, khi triển khai dự án, các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để yêu cầu các nhà thầu đưa 5% số tiền được tạm ứng, thanh toán.

Trong kết luận điều tra thể hiện, ông Thắng sau khi nhận 88,4 tỷ đồng từ các nhà thầu đã đưa bà Tiến tổng cộng 12,9 tỷ đồng và 100.000 USD; đưa ông Nguyễn Hữu Tuấn 3,47 tỷ đồng; ông Trần Văn Sinh 2,9 tỷ; ông Kim Trung 1,7 tỷ đồng…

Ngoài ra, ông Thắng khai đi chúc tết lãnh đạo Bộ Y tế 500 triệu đồng; chi cho một số cán bộ, lãnh đạo ở Ban Y tế trọng điểm 11,6 tỷ đồng; cá nhân tại các bộ ngành 2,4 tỷ đồng.

Năm 2017, ông Thắng nghỉ hưu, ông Nguyễn Hữu Tuấn đảm nhiệm thay phần công việc tiếp tục nhận 12,1 tỷ đồng từ các nhà thầu.

Dù kết luận điều tra nêu ông Thắng đưa bà Tiến hơn 12,9 tỷ đồng, song bà Tiến khai chỉ nhận của ông Thắng 2,5 tỷ đồng và nhận của Tuấn 5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã đối chất giữa bà Tiến và ông Thắng, hai bên đều giữ nguyên lời khai. Bà Tiến khai thêm "không biết nguồn gốc số tiền và không thỏa thuận" với ông Thắng, ông Tuấn về việc đưa tiền.

Đối với bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng) nhận 2 triệu USD từ Nguyễn Chiến Thắng với lời hứa "can thiệp, giúp đỡ" Bộ Y tế trong quá trình Ủy ban kiểm tra Trung ương kiểm tra 2 dự án. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Thiêm không “chạy việc” mà chiếm đoạt.