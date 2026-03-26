Vụ cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Tình tiết 2 triệu USD trong vali, thùng carton "nhờ giúp đỡ"

Trong vụ án xảy ra tại 2 dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao đã truy tố bị can Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: CTV

Theo cáo buộc, ngày 11-3-2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021. Sau đó, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế (Bộ Y tế), và Lê Thành Công, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Y tế (cựu Kế toán trưởng Ban Y tế trọng điểm), trao đổi với Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế) để liên hệ Đoàn kiểm tra "nhờ giúp đỡ". Do biết Lê Thanh Thiêm là người có quan hệ xã hội rộng, Lê Thành Công đã đưa Thắng đến gặp Thiêm để giới thiệu.

Vài ngày sau, Thiêm gọi Nguyễn Chiến Thắng đến nhà, nói đã "nhờ được" và yêu cầu chuẩn bị 2 triệu USD. Tin lời, Thắng đã 3 lần đưa tiền cho Thiêm thông qua Nguyễn Thanh Toàn.

Theo đó, khoảng giữa tháng 9-2021, Thắng chuẩn bị 1 triệu USD, để trong vali hiệu Samsonite, nhờ Toàn mang đến nhà hàng tại số 3A Nguyễn Khắc Cần, phường Cửa Nam, Hà Nội giao cho Thiêm.

Ngày 27-9-2021, Thắng tiếp tục chuẩn bị 600.000 USD, để trong thùng carton đựng nước Lavie, nhờ Toàn mang đến nhà riêng của Thiêm. Hai ngày sau, Thắng chuẩn bị 400.000 USD, để trong túi xách hiệu Samsonite, tiếp tục nhờ Toàn đưa đến nhà riêng của Thiêm.

Bị can Nguyễn Chiến Thắng khai số tiền 2 triệu USD này có nguồn từ tiền các nhà thầu đưa khi còn làm Giám đốc Ban Y tế trọng điểm nhưng chưa chi hết. Số tiền được gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TechcomBank khoảng 28 tỉ đồng. Sau 3 lần rút tiền tiết kiệm cá nhân, Thắng liên hệ các tiệm vàng trên phố Hà Trung (Hà Nội) để đổi từ tiền VNĐ sang USD rồi đưa cho Thiêm.

Cơ quan điều tra cho rằng có đủ căn cứ xác định Lê Thanh Thiêm đã nhận 2 triệu USD của Nguyễn Chiến Thắng, hứa hẹn sẽ giúp Thắng không bị xử lý. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền thì không đưa cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào để tác động, mà chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.