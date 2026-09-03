Hàng tấn ngao tím chết dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Ngày 3/9, ghi nhận tại thôn Mỹ Hòa, xã Yên Hoà (Hà Tĩnh), vỏ ngao tím bị sóng đánh dạt vào bờ, có nơi chất thành từng đống kéo dài hàng trăm mét. Hiện tượng này cũng xuất hiện tại các thôn Bắc Thành và Rạng Đông.

Theo chính quyền xã Yên Hòa, số ngao tím chết và vỏ ngao dạt vào bờ ước tính khoảng 2 tấn. Số ngao này được sóng biển cuốn từ ngoài khơi vào bờ khoảng 5 ngày trước. Khu vực ngao dạt cách khu dân cư khoảng 1km, kéo dài khoảng 6,5km.

Phần lớn ngao đã chết, phần ruột đang phân hủy. Thời tiết nắng nóng khiến những khu vực tập trung nhiều ngao chết xuất hiện mùi hôi tanh, thu hút côn trùng, ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của người dân.

Ông Trần Vĩnh Tuấn - Trưởng thôn Mỹ Hòa cho biết, khi mới dạt vào bờ, trong số ngao lẫn với vỏ vẫn còn một số con sống, song phần lớn đã chết.

"Người dân địa phương chưa thể xác định nguyên nhân số ngao tím dạt vào bờ. Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và thu gom số ngao này để tránh ảnh hưởng môi trường, mỹ quan", ông Tuấn nói.

Hàng tấn ngao tím chết dạt vào bờ, sau phân hủy chỉ còn trơ lại lớp vỏ.

Theo bà Đặng Thị Ngọc - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Yên Hòa, trước đây trên địa bàn cũng từng xuất hiện tình trạng ngao tím bị sóng cuốn dạt vào bờ, tuy nhiên số lượng ít hơn. Trong ảnh các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 841 - Bộ CHQS Hà Tĩnh và người dân tiến hành xử lý vỏ ngao tím để đảm bảo vệ sinh môi trường

Trước tình trạng này, địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng, các thôn và người dân tổ chức thu gom, xử lý ngao chết và vỏ ngao, nhằm hạn chế mùi hôi, bảo đảm vệ sinh môi trường. Địa phương cũng đang tiếp tục theo dõi tình trạng ngao dạt vào bờ, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan để kiểm tra, xác định nguyên nhân.