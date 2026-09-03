Huấn Hoa Hồng lừa tiền người chơi lô đề

Chiều 3/9, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết, trong vụ án liên quan Huấn Hoa Hồng, cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can về hai tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huấn bị cáo buộc cùng vợ kinh doanh trên nền tảng TikTok với tổng doanh thu tạm tính hơn 300 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán.

Cơ quan điều tra cũng cáo buộc, Huấn lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải trên Facebook, Zalo các bài viết, hình ảnh có thông tin gian đối, nội dung không đúng sự thật về việc biết trước kết quả xổ số trong ngày.

Nhiều người đã tin tưởng, chuyển tiền vào 9 tài khoản cá nhân của Huấn để được cung cấp thông tin về các số lô, đề có khả năng trúng cao. Khi họ không trúng thưởng và đòi tiền, Huấn không trả lại.

Cơ quan điều tra cáo buộc từ tháng 1-5/2019, Huấn đã chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.

Huấn Hoa Hồng khoe tiền trên mạng xã hội trước khi bị bắt. Ảnh: FBNV

Giữa tháng 8 vừa qua, Huấn bị khởi tố, tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 174 và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3 điều 221 Bộ luật Hình sự.

Cùng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Hoàng Ngọc Cường (Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất và thương mại Chara), Trương Thị Thương (Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tam Đại Mộc), Phạm Thị Ngọc Linh (vợ Huấn, chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Linh) và Kiều Thị Hồng (vợ Cường) để điều tra theo khoản 3 điều 221 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, Huấn còn huy động tiền từ thiện của nhiều tổ chức, cá nhân, tổng cộng hàng chục tỷ đồng, song có dấu hiệu sử dụng sai mục đích.